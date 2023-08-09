В Германии арестовали чиновника военных закупок, мог передать секреты РФ – прокуратура

Прокуратура Германии арестовала чиновника агентства военных закупок, его подозревают в передаче секретной информации российской разведке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру Германии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подозреваемым является гражданин Германии.

По данным следствия, с мая он по собственной инициативе неоднократно обращался в консульство России в Бонне и посольство РФ в Берлине и предлагал сотрудничество.

Ведомство отмечает, что однажды обвиняемый передал полученную во время работы информацию с намерением предоставить ее российской спецслужбе.

Подозреваемый был арестован в Кобленце, в офисе агентства по закупкам в западной Германии.

В его доме и на работе провели обыски.

В среду судья оставил обвиняемого под стражей.

В этом агентстве работает около 12 000 человек, среди них около 1800 военных.

Спикер министерства обороны ФРГ отказался от комментариев Reuters.

Немецкие власти сообщали, что государство, одно из крупнейших поставщиков военной техники для Украины, является основной мишенью российских шпионских операций, масштабы которых выросли после российского вторжения в 2022 году.

9 августа правительство канцлера ФРГ показало очередной пакет военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны: пусковые установки Patriot, гусеничные вездеходы, разведывательные беспилотники и прочее.

Немецкий концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков в Украину, для этого концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании.

В конце июля 2023 года в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus, взяв в пример Великобританию и Францию.

Читайте также: Контрразведка раскрыла агента РФ, пытавшегося завербовать военных летчиков – СБУ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.