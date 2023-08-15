Экс-глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке признался, что работал на Дерипаску – AP
Сегодня, 15 августа, бывший глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом сообщает AP.
Макгонигал признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций против России, когда после выхода на пенсию перешел на работу к олигарху, в отношении которого он когда-то вел расследование.
Выступая перед федеральным судьей в Нью-Йорке, 55-летний Чарльз Макгонигал сказал, что глубоко раскаивается в работе, которую он проделал в 2021 году для миллиардера Дерипаски.
Макгонигал сказал судье, что получил более $17 000, чтобы помочь Дерипаске собрать компрометирующую информацию о его конкуренте – другом российском олигархе.
Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года по причинам, связанным с оккупацией Крыма Россией.
По словам помощника прокурора США Ребекки Делл, Макгонигал также пытался помочь Дерипаске выйти из санкционного списка и вел переговоры вместе с сообщниками о получении вознаграждения в размере от $650 000 до $3 млн за получение файлов, раскрывающих скрытые активы на $500 млн, которые принадлежат бизнес-конкуренту олигарха.
- 23 января 2023 года сообщалось, что Макгонигалу предъявили обвинения по делу о связях с Дерипаской.
Читайте также: В Германии арестовали чиновника военных закупок, мог передать секреты РФ – прокуратура
Комментарии