Экс-глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке признался, что работал на Дерипаску – AP

Сегодня, 15 августа, бывший глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом сообщает AP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Макгонигал признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций против России, когда после выхода на пенсию перешел на работу к олигарху, в отношении которого он когда-то вел расследование.

Выступая перед федеральным судьей в Нью-Йорке, 55-летний Чарльз Макгонигал сказал, что глубоко раскаивается в работе, которую он проделал в 2021 году для миллиардера Дерипаски.

Макгонигал сказал судье, что получил более $17 000, чтобы помочь Дерипаске собрать компрометирующую информацию о его конкуренте – другом российском олигархе.

Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года по причинам, связанным с оккупацией Крыма Россией.

По словам помощника прокурора США Ребекки Делл, Макгонигал также пытался помочь Дерипаске выйти из санкционного списка и вел переговоры вместе с сообщниками о получении вознаграждения в размере от $650 000 до $3 млн за получение файлов, раскрывающих скрытые активы на $500 млн, которые принадлежат бизнес-конкуренту олигарха.

23 января 2023 года сообщалось, что Макгонигалу предъявили обвинения по делу о связях с Дерипаской.

Читайте также: В Германии арестовали чиновника военных закупок, мог передать секреты РФ – прокуратура

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.