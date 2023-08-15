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Экс-глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке признался, что работал на Дерипаску – AP

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 23:21
Экс-глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке признался, что работал на Дерипаску – AP - Фото
Чарльз Макгонигал (Скриншот видео)

Сегодня, 15 августа, бывший глава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом сообщает AP.

Макгонигал признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций против России, когда после выхода на пенсию перешел на работу к олигарху, в отношении которого он когда-то вел расследование.

Выступая перед федеральным судьей в Нью-Йорке, 55-летний Чарльз Макгонигал сказал, что глубоко раскаивается в работе, которую он проделал в 2021 году для миллиардера Дерипаски.

Макгонигал сказал судье, что получил более $17 000, чтобы помочь Дерипаске собрать компрометирующую информацию о его конкуренте – другом российском олигархе.

Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года по причинам, связанным с оккупацией Крыма Россией.

По словам помощника прокурора США Ребекки Делл, Макгонигал также пытался помочь Дерипаске выйти из санкционного списка и вел переговоры вместе с сообщниками о получении вознаграждения в размере от $650 000 до $3 млн за получение файлов, раскрывающих скрытые активы на $500 млн, которые принадлежат бизнес-конкуренту олигарха.

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Наталья Медведева
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олег дерипаскафбр
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