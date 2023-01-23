Экс-агента ФБР высокого уровня обвинили в работе на Дерипаску

В США выдвинули обвинения бывшему агенту ФБР, подозреваемому в связях с российским олигархом Олегом Дерипаской, который с 2018 года находится под американскими санкциями. Об этом сообщается на сайте американского министерства юстиция.

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54-летний отставной офицер ФБР Чарльз Макгонигал вместе с 69-летним бывшим российским дипломатом Сергеем Шестаковым подозревается в сговоре с целью вывести Дерипаску из-под санкций США, в нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также в отмывании денег. Шестакова отдельно еще обвиняют в предоставлении ошибочных показаний ФБР.



Макгонигал раньше работал в отделе контрразведки ФБР в Нью-Йорке и участвовал в расследованиях против российских олигархов, в том числе и Дерипаски. В 2018 году он вышел в отставку.

Шестаков – работал на дипломатической службе в СССР и России, а после увольнения получил американское гражданство и работал переводчиком российского языка для судов и других государственных учреждений.

Отдельно Макгонигала обвинили в тайных контактах с бывшим агентом албанской разведки в Нью-Джерси, от которого он якобы получил $225 000.

Нынешние и бывшие чиновники США, знающие и работавшие с Макгонигалом шокированы обвинениями в его адрес, указывает Washington Post. Как агент ФБР высокого уровня, Макгонигал владел чрезвычайным количеством конфиденциальной информации, потенциально включавшей расследование иностранных шпионов или граждан США, подозреваемых в работе от имени иностранных правительств. Один бывший чиновник сказал, что Макгонигал работал с ЦРУ по делам контрразведки.

Олег Дерипаска – российский олигарх. Ему принадлежит промышленный конгломерат "Российские машины", в который входит Военно-промышленная компания – крупный поставщик вооружения и военной техники для российских вооруженных сил. В его активах Арзамасский машиностроительный завод выпускает бронетранспортеры-амфибии БТР-80, которые использовались Россией во время военной агрессии против Украины в 2022 году.

В начале октября Дерипаска оказался под санкциями в Украине.

Андрій Водяний

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