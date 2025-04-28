Філіппіни спростували захоплення Китаєм спірного рифу у Південнокитайському морі

Пекін у відповідь заявив, що і надалі протидіятиме "незаконній" окупації Сенді-Кей

Прапор Філіппін (Ілюстративне фото: wikipedia)

Філіппіни спростували повідомлення про те, що Китай захопив контроль над спірним рифом у Південнокитайському морі. Пекін у відповідь заявив, що намагається забезпечити "безлюдність" рифу. Про це повідомляє Reuters.

Представник Ради національної безпеки Філіппін Джонатан Малайя повідомив, що представники країни висадилися на піщаній косі та нікого там не знайшли.

"Ми тут, щоб розвінчати безвідповідальні повідомлення та запевнити громадськість, що ми не втратили Пагаса-Кейс", — сказав Малая, використовуючи філіппінську назву Сенді-Кей.

Він також додав, що Філіппіни у неділю 27 квітня спостерігали поблизу острова Тіту "незаконну присутність" кораблів китайської берегової охорони та міліції.

Сенді-Кей розташований неподалік від острова Тіту, найбільшого та стратегічно важливого з дев’яти об’єктів, які Філіппіни займають на архіпелазі Спратлі, де також присутні Малайзія, В’єтнам, Тайвань і Китай.

У відповідь Міністерство закордонних справ Пекін повідомило, що заходи Китаю були спрямовані на "протидію незаконним діям, таким як окупація Філіппінами рифу".

"Китай має намір твердо захищати національний територіальний суверенітет та вживати заходів, щоб риф Сенді-Кей залишався безлюдним і без об’єктів", — сказав речник китайського МЗС Го Цзякунь.

Пекін заявив, що "рішуче підтримує серйозність" декларації щодо поведінки у Південнокитайському морі, яку він підписав у 2002 році зі своїми сусідами з Південно-Східної Азії. Декларація містить заборону на заселення безлюдних місць.