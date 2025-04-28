Филиппины опровергли захват Китаем спорного рифа в Южнокитайском море

Пекин в ответ заявил, что и дальше будет противодействовать "незаконной" оккупации Сэнди-Кей

Флаг Филиппин (Иллюстративное фото: wikipedia)

Филиппины опровергли сообщение о том, что Китай захватил контроль над спорным рифом в Южнокитайском море. Пекин в ответ заявил, что пытается обеспечить "безлюдность" рифа. Об этом сообщает Reuters.

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Представитель Совета национальной безопасности Филиппин Джонатан Малайя сообщил, что представители страны высадились на песчаной косе и никого там не нашли.

"Мы здесь, чтобы развенчать безответственные сообщения и заверить общественность, что мы не потеряли Пагаса-Кейс", – сказал Малая, используя филиппинское название Сэнди-Кей.

Он также добавил, что Филиппины в воскресенье 27 апреля наблюдали у острова Титу "незаконное присутствие" кораблей китайской береговой охраны и милиции.

Сэнди-Кей находится недалеко от острова Титу, крупнейшего и стратегически важного из девяти объектов, занимаемых Филиппинами на архипелаге Спратли, где также присутствуют Малайзия, Вьетнам, Тайвань и Китай.

В ответ Министерство иностранных дел Пекин сообщило, что меры Китая были направлены на "противодействие незаконным действиям, таким как оккупация Филиппинами рифа".

"Китай намерен твердо защищать национальный территориальный суверенитет и принимать меры, чтобы риф Сэнди-Кей оставался безлюдным и без объектов", – сказал представитель китайского МИД Го Цзякунь.

Пекин заявил, что "решительно поддерживает серьезность" декларации по поведению в Южнокитайском море, которую он подписал в 2002 году со своими соседями из Юго-Восточной Азии. Декларация содержит запрет на заселение безлюдных мест.