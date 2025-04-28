Филиппины опровергли захват Китаем спорного рифа в Южнокитайском море
Филиппины опровергли сообщение о том, что Китай захватил контроль над спорным рифом в Южнокитайском море. Пекин в ответ заявил, что пытается обеспечить "безлюдность" рифа. Об этом сообщает Reuters.
Представитель Совета национальной безопасности Филиппин Джонатан Малайя сообщил, что представители страны высадились на песчаной косе и никого там не нашли.
"Мы здесь, чтобы развенчать безответственные сообщения и заверить общественность, что мы не потеряли Пагаса-Кейс", – сказал Малая, используя филиппинское название Сэнди-Кей.
Он также добавил, что Филиппины в воскресенье 27 апреля наблюдали у острова Титу "незаконное присутствие" кораблей китайской береговой охраны и милиции.
Сэнди-Кей находится недалеко от острова Титу, крупнейшего и стратегически важного из девяти объектов, занимаемых Филиппинами на архипелаге Спратли, где также присутствуют Малайзия, Вьетнам, Тайвань и Китай.
В ответ Министерство иностранных дел Пекин сообщило, что меры Китая были направлены на "противодействие незаконным действиям, таким как оккупация Филиппинами рифа".
"Китай намерен твердо защищать национальный территориальный суверенитет и принимать меры, чтобы риф Сэнди-Кей оставался безлюдным и без объектов", – сказал представитель китайского МИД Го Цзякунь.
Пекин заявил, что "решительно поддерживает серьезность" декларации по поведению в Южнокитайском море, которую он подписал в 2002 году со своими соседями из Юго-Восточной Азии. Декларация содержит запрет на заселение безлюдных мест.
- 26 апреля сообщалось, что Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, расположенный всего в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море, что повышает риск нового противостояния между двумя странами.
- О захвате сообщил военный канал китайского государственного вещателя CCTV, также предоставивший видеодоказательства присутствия китайских сил на рифе.