Пекин захватил спорный риф в Южнокитайском море – угрожает Филиппинам

Инцидент произошел во время того, как страна проводит совместные учения со Штатами

Иллюстративное фото: EPA

Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, расположенный всего в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море, что повышает риск нового противостояния между двумя странами. Об этом сообщает издание Financial Times.

Береговая охрана Китайской народной республики "установила морской контроль и реализовала суверенную юрисдикцию" над рифом, заявил военный канал государственного вещателя CCTV утром 26 апреля.

Медиа сообщило, что офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, чтобы провозгласить суверенитет над рифом на островах Спратли, и продемонстрировало фотографию этого акта:

Скриншот из эфира CCTV

FT отмечает, что это первый случай за многие годы, когда Пекин, претендующий на почти все Южнокитайское море, официально установил свой флаг на еще одном ранее не занятом участке суши.

Это происходит во время того, как Филиппины и их союзник США проводят Balikatan – свои крупнейшие ежегодные военные учения, включающие тренировки по береговой обороне и захвату островов. Эти учения будут проходить со следующей недели на филиппинской территории, ближайшей к островам Спратли.

Издание добавляет, что хотя захваченный риф Сэнди-Кей является лишь песчаной отмелью площадью чуть более 200 квадратных метров, эта территория имеет стратегическое значение для Китая, поскольку вместе с ней Пекин получит территориальное море шириной в 12 морских миль (22,2 километра). Эти воды будут пересекаться с островом Титу – рифом в Южнокитайском море, который Филиппины используют для отслеживания перемещений КНР в этом районе.

Официальное провозглашение Пекином суверенитета над Сэнди-Кей увеличит опасение, что Пекин намерен застроить незанятые рифы и берега.

За последние два года Филиппины увеличили количество патрулей береговой охраны и направили научные группы для расследования сообщений о деятельности Китая по намыву территорий на Сэнди-Кей и трех других рифах южнее.

Как отмечает FT, пока нет никаких признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или строительства на нем. Представитель филиппинской береговой охраны сообщил, что китайцы оставили риф после развертывания флага.

Однако, добавил чиновник, официальное провозглашение суверенитета над территорией свидетельствует о том, что Китай может "усилить свои посягательства" против Филиппин в районе острова Титу.

Филиппинская береговая охрана эксплуатирует мониторинговую базу на Титу с конца 2023 года, но сейчас страна модернизирует взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру на острове. Это строительство является частью усилий, направленных на то, чтобы сделать рифы Южнокитайского моря более пригодными для жизни и противостоять все более агрессивной деятельности Пекина.

Внутреннее законодательство Китая дает его береговой охране полномочия высаживаться на борт и проверять иностранные суда, "вторгающиеся" в воды, на которые претендует Пекин, а также задерживать их экипажи. Это повышает риск столкновений КНР с филиппинскими военными и береговой охраной на Титу, в водах, которые Китай рассматривает как свое территориальное море.

Медиа отмечает, что Китай имеет гораздо более мощные военные средства, чем те, что есть на филиппинском аванпосте на Титу. На соседнем рифе Суби КНР имеет, в частности, ракеты класса "земля-воздух", ангары, взлетно-посадочную полосу, радар и глубоководный порт для укрытия. Но поскольку Суби классифицируется лишь как появляющаяся во время отлива отмель, он не дает КНР территориальное море согласно нормам международного права.