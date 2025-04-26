Пекін захопив спірний риф у Південнокитайському морі – загрожує Філіппінам

Інцидент стався під час того, як країна проводить спільні навчання зі Штатами

Ілюстративне фото: EPA

Китай захопив спірний риф Сенді-Кей, що розташований лише за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі, що підвищує ризик нового протистояння між двома країнами. Про це повідомляє видання Financial Times.

Берегова охорона Китайської народної республіки "встановила морський контроль та реалізувала суверенну юрисдикцію" над рифом, заявив військовий канал державного мовника CCTV вранці 26 квітня.

Медіа повідомило, що офіцери берегової охорони розгорнули китайський прапор, аби проголосити суверенітет над рифом на островах Спратлі, і продемонструвало фотографію цього акту:

Скриншот з ефіру CCTV

FT зауважує, що це перший випадок за багато років, коли Пекін, який претендує на майже все Південнокитайське море, офіційно встановив свій прапор на ще одній раніше не зайнятій ділянці суходолу.

Це відбувається під час того, як Філіппіни та їхній союзник США проводять Balikatan – свої найбільші щорічні військові навчання, що включатимуть тренування з берегової оборони та захоплення островів. Ці навчання відбуватимуться з наступного тижня на філіппінській території, найближчій до островів Спратлі.

Видання додає, що хоча захоплений риф Сенді-Кей є лише піщаною мілиною площею трохи більше ніж 200 квадратних метрів, ця територія має стратегічне значення для Китаю, оскільки разом з нею Пекін отримає територіальне море шириною у 12 морських миль (22,2 кілометра). Ці води перетинатимуться з островом Тіту – рифом у Південнокитайському морі, котрий Філіппіни використовують для відстеження переміщень КНР у цьому районі.

Офіційне проголошення Пекіном суверенітету над Сенді-Кей збільшить побоювання, що Пекін має намір забудувати незайняті рифи й береги.

Впродовж останніх двох років Філліпіни збільшили кількість патрулів берегової охорони та скерували наукові групи для розслідування повідомлень про діяльність Китаю з намиву територій на Сенді-Кей і трьох інших рифах південніше.

Як зазначає FT, поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник філіппінської берегової охорони повідомив, що китайці залишили риф після розгортання прапора.

Проте, додав посадовець, офіційне проголошення суверенітету над територією свідчить про те, що Китай може "посилити свої зазіхання" проти Філіппін у районі острова Тіту.

Філіппінська берегова охорона експлуатує моніторингову базу на Тіту з кінця 2023 року, але зараз країна модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Це будівництво є частиною зусиль, спрямованих на те, аби зробити рифи Південнокитайського моря придатнішими для життя та протистояти все більш агресивній діяльності Пекіну.

Внутрішнє законодавство Китаю дає його береговій охороні повноваження висаджуватися на борт та перевіряти іноземні судна, які "вторгаються" у води, на котрі претендує Пекін, а також затримувати їхні екіпажі. Це підвищує ризик зіткнень КНР з філіппінськими військовими та береговою охороною на Тіту, у водах, котрі Китай тепер розглядає як своє територіальне море.

Медіа зауважує, що Китай має набагато потужніші військові засоби, аніж ті, що є на філіппінському аванпості на Тіту. На сусідньому рифі Субі КНР має, зокрема, ракети класу "земля-повітря", ангари, злітно-посадкову смугу, радар та глибоководний порт для укриття. Але оскільки Субі класифікується лише як мілина, що з'являється під час відпливу, він не дає КНР територіальне море згідно з нормами міжнародного права.