Філіппіни та Китай домовилися про примирення у спірному регіоні – AP

Філіппіни контролюють мілину Другого Томаса, яку вони називають Аюнгін, але Китай також претендує на неї

Філіппінці протестують проти агресії Китаю у Південнокитайському морі (Фото: ЕРА/ROLEX DELA PENA)

Китай і Філіппіни уклали двосторонню угоду, яка має покласти край протистоянню на спірній території у Південнокитайському морі. Про це пише Associated Press.

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Попри те, що подробиці документа залишаються таємними, міністерство закордонних справ Філіппін заявило, що Маніла й Пекін погоджуються на деескалацію ситуації у Південнокитайському морі та врегулювання розбіжностей шляхом діалогу.

Домовленість із Філіппінами може вселити надію на те, що Китай зможе досягти схожих угод з іншими країнами, які мають територіальні претензії в Південнокитайському морі, зазначає AP. Водночас невідомо, скільки часу ця угода буде діяти та чи буде вона успішно втілена в життя.

ДОВІДКА КНР претендує на територію практично всього Південнокитайського моря, відмовляється визнавати претензії Філіппін і чотирьох інших країн на частину або всю акваторію цього водного шляху. Пекін відкинув висновки арбітражного трибуналу, створеного за підтримки ООН, який визнав недійсними масштабні історичні претензії Китаю відповідно до Конвенції ООН з морського права. Практично будь-які дії Філіппін у районі Південнокитайського моря КНР називає "незаконними", а інколи "провокаційними". Філіппіни контролюють мілину Другого Томаса, яку вони називають Аюнгін, але Китай також претендує на неї, що призводить до все більш ворожих зіткнень у морі. КНР претендує на територію практично всього Південнокитайського моря, відмовляється визнавати претензії Філіппін і чотирьох інших країн на частину або всю акваторію цього водного шляху. Пекін відкинув висновки арбітражного трибуналу, створеного за підтримки ООН, який визнав недійсними масштабні історичні претензії Китаю відповідно до Конвенції ООН з морського права. Практично будь-які дії Філіппін у районі Південнокитайського моря КНР називає "незаконними", а інколи "провокаційними". Філіппіни контролюють мілину Другого Томаса, яку вони називають Аюнгін, але Китай також претендує на неї, що призводить до все більш ворожих зіткнень у морі.

Узимку 2023 року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пригрозив Філіппінам військовою силою. Раніше президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший казав, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та КНР є територіальна суперечка, погіршується.

Ще 7 липня 2024 року Китай заякорив у Південнокитайському морі "корабель-монстр" – найбільше своє судно берегової охорони. Філіппінські військові вважають, що таким чином Пекін намагається залякати їх.

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