Філіппіни та Китай домовилися про примирення у спірному регіоні – AP
Китай і Філіппіни уклали двосторонню угоду, яка має покласти край протистоянню на спірній території у Південнокитайському морі. Про це пише Associated Press.
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Попри те, що подробиці документа залишаються таємними, міністерство закордонних справ Філіппін заявило, що Маніла й Пекін погоджуються на деескалацію ситуації у Південнокитайському морі та врегулювання розбіжностей шляхом діалогу.
Домовленість із Філіппінами може вселити надію на те, що Китай зможе досягти схожих угод з іншими країнами, які мають територіальні претензії в Південнокитайському морі, зазначає AP. Водночас невідомо, скільки часу ця угода буде діяти та чи буде вона успішно втілена в життя.
- Узимку 2023 року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пригрозив Філіппінам військовою силою. Раніше президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший казав, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни та КНР є територіальна суперечка, погіршується.
- Ще 7 липня 2024 року Китай заякорив у Південнокитайському морі "корабель-монстр" – найбільше своє судно берегової охорони. Філіппінські військові вважають, що таким чином Пекін намагається залякати їх.
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