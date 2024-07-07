Китай заякорив "корабель-монстр" у водах поблизу Філіппін. Маніла сприймає як погрозу

Китайський ''корабель-монстр'' CCG 5901 (Фото: Radio Free Asia)

Китай заякорив у Південно-Китайському морі "корабель-монстр" – найбільше своє судно берегової охорони. Філіппінські військові вважають, що таким чином Пекін намагається залякати їх, передають Manila Times та Reuters.

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Речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела розповів, що на патрулюванні у морі перебуває 97-метрове судно країни Teresa Magbanua. Воно, зокрема, виконує завдання з перешкоджання незаконній рекультивації Китаєм мілини та будівництва там військових чи інших об’єктів.

Водночас 165-метровий "корабель-монстр" Китаю CCG 5901, який є найбільшим судном берегової охорони у світі, заякорився за 730 метрів від філіппінського Teresa Magbanua.

За словами Тарріели, CCG 5901 жодним чином не відреагував на заклики Маніли розповісти про мету свого перебування на цій ділянці моря.

"Це залякування з боку берегової охорони Китаю, але незалежно від того, скільки і яких кораблів вони там розмістять, нас не вдасться залякати й ми не збираємося виходити звідти", – сказав речник.

ДОВІДКА КНР претендує на територію практично всього Південно-Китайського моря, відмовляється визнавати претензії Філіппін і чотирьох інших країн на частину або всю акваторію цього водного шляху. Пекін відкинув висновки арбітражного трибуналу, створеного за підтримки ООН, який визнав недійсними масштабні історичні претензії Китаю відповідно до Конвенції ООН з морського права. Практично будь-які дії Філіппін у районі Південно-Китайського моря КНР називає "незаконними", а інколи "провокаційними". КНР претендує на територію практично всього Південно-Китайського моря, відмовляється визнавати претензії Філіппін і чотирьох інших країн на частину або всю акваторію цього водного шляху. Пекін відкинув висновки арбітражного трибуналу, створеного за підтримки ООН, який визнав недійсними масштабні історичні претензії Китаю відповідно до Конвенції ООН з морського права. Практично будь-які дії Філіппін у районі Південно-Китайського моря КНР називає "незаконними", а інколи "провокаційними".

Взимку 2023 року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пригрозив Філіппінам військовою силою. Раніше президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший казав, що ситуація у тій зоні Південно-Китайського моря, де у його країни та КНР є територіальна суперечка, погіршується.

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