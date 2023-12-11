Кораблі КНР "протаранили" судно з начальником штабу ЗС Філіппін на борту – Reuters

Ромео Браунер сказав, що не постраждав від інциденту і він "не вірить, що Китай знав про його перебування на борту судна"

Фото: U.S. Naval Institute

Філіппіни заявили, що кораблі китайської берегової охорони та морської міліції "навмисно" протаранили їхнє судно, на якому перебував начальник штабу філіппінських збройних сил Ромео Браунер. Про це повідомляє Reuters.

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За словами офіційної Маніли, китайські кораблі "неодноразово обстрілювали з водометів філіппінські судна постачання, завдавши одному з них серйозних пошкоджень двигуна".

Крім того, як стверджує Браунер, інше судно "навмисно протаранили". За його словами, в той самий момент він перебував на борту.

"Це серйозна ескалація з боку Китайської Народної Республіки", – заявив Джонатан Малайя, речник Ради національної безпеки.

На відповідній пресконференції офіційні особи Філіппін продемонстрували доказові зображення, а також відео водометів і тарану.

Браунер сказав філіппінській радіостанції DZBB, що не постраждав від інциденту і що "не вірить, що Китай знав про його перебування на борту судна".

Філіппіни заявили дипломатичний протест і викликали посла Китаю через його "агресивні" дії в Південно-Китайському морі, які, за словами представника Міністерства закордонних справ, становлять "загрозу миру, правопорядку і безпеці".

ДОВІДКА Китай претендує на територію практично всього Південно-Китайського моря і відмовляється визнавати претензії Філіппін і чотирьох інших країн на частину або всю акваторію цього водного шляху. Пекін відкинув висновки арбітражного трибуналу, створеного за підтримки ООН, який визнав недійсними масштабні історичні претензії Китаю відповідно до Конвенції ООН з морського права. Практично будь-які дії Філіппін у районі Південно-Китайського моря КНР називає "незаконними", а інколи "провокаційними". Китай претендує на територію практично всього Південно-Китайського моря і відмовляється визнавати претензії Філіппін і чотирьох інших країн на частину або всю акваторію цього водного шляху. Пекін відкинув висновки арбітражного трибуналу, створеного за підтримки ООН, який визнав недійсними масштабні історичні претензії Китаю відповідно до Конвенції ООН з морського права. Практично будь-які дії Філіппін у районі Південно-Китайського моря КНР називає "незаконними", а інколи "провокаційними".

У липні військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де заплановано проведення спільних навчань із військово-морськими й військово-повітряними силами Росії.

На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша флотилія, яка підійшла до берегів США.

11 вересня з'явилося відео, на якому корабель берегової охорони Китаю у Південно-Китайському морі проводить небезпечні маневри поряд з філіппінським судном берегової охорони.

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