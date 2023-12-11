Корабли КНР "протаранили" судно с начальником штаба ВС Филиппин на борту – Reuters

Ромео Браунер сказал, что не пострадал от инцидента и он "не верит, что Китай знал о его пребывании на борту судна"

Фото: U.S. Naval Institute

Филиппины заявили, что корабли китайской береговой охраны и морской милиции "намеренно" протаранили их судно, на котором находился начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер. Об этом сообщает Reuters.

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По словам официальной Манилы, китайские корабли "неоднократно обстреливали из водометов филиппинские суда поставок, нанеся одному из них серьезные повреждения двигателя".

Кроме того, как утверждает Браунер, другое судно "намеренно протаранили". По его словам, в то же время он находился на борту.

"Это серьезная эскалация со стороны Китайской Народной Республики", – заявил Джонатан Малайя, представитель Совета национальной безопасности.

На соответствующей пресс-конференции официальные лица Филиппин продемонстрировали доказательные изображения, а также видео водометов и тарана.

Браунер сказал филиппинской радиостанции DZBB, что не пострадал от инцидента и "не верит, что Китай знал о его пребывании на борту судна".

Филиппины заявили дипломатический протест и вызвали посла Китая из-за его "агрессивных" действий в Южно-Китайском море, которые, по словам представителя Министерства иностранных дел, составляют "угрозу миру, правопорядку и безопасности".

СПРАВКА Китай претендует на территорию практически всего Южно-Китайского моря и отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, который признал недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южно-Китайского моря КНР называет "незаконными", а иногда "провокационными". Китай претендует на территорию практически всего Южно-Китайского моря и отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, который признал недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южно-Китайского моря КНР называет "незаконными", а иногда "провокационными".

В июле военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где планируется проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России.

В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, которая подошла к берегам США.

11 сентября появилось видео, на котором корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море проводит опасные маневры рядом с филиппинским судном береговой охраны.

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