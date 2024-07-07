Китай заякорил "корабль-монстр" в водах близ Филиппин. Манила воспринимает как угрозу

Китайский корабль-монстр CCG 5901 (Фото: Radio Free Asia)

Китай заякорил в Южнокитайском море "корабль-монстр" – самое большое свое судно береговой охраны. Филиппинские военные считают, что таким образом Пекин пытается запугать их, передают Manila Times и Reuters.

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Спикер береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла рассказал, что на патрулировании в море находится 97-метровое судно страны Teresa Magbanua. Оно, в частности, выполняет задачи по препятствованию незаконной рекультивации Китаем мели и строительства там военных или других объектов.

В то же время 165-метровый "корабль-монстр" Китая CCG 5901, являющийся крупнейшим судном береговой охраны в мире, заякорился в 730 метрах от филиппинского Teresa Magbanua.

По словам Тарриэлы, CCG 5901 никак не отреагировал на призывы Манилы рассказать о целях своего пребывания на этом участке моря.

"Это устрашение со стороны береговой охраны Китая, но независимо от того, сколько и каких кораблей они там разместят, нас не удастся запугать и мы не собираемся выходить оттуда", – сказал спикер.

СПРАВКА Китай претендует на территорию практически всего Южнокитайского моря и отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, признавшего недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южнокитайского моря КНР называют "незаконными", а иногда "провокационными". Китай претендует на территорию практически всего Южнокитайского моря и отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, признавшего недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южнокитайского моря КНР называют "незаконными", а иногда "провокационными".

Зимой 2023 года министр иностранных дел Китая Ван пригрозил Филиппинам военной силой. Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший говорил, что ситуация в той зоне Южнокитайского моря, где у его страны и КНР есть территориальный спор, усугубляется.

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