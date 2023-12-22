Китай пригрозил Филиппинам военной силой из-за ситуации в Южнокитайском море

Глава МИД КНР обвинил Филиппины в том, что они "отказались от своих обещаний, спровоцировали проблемы на море и подорвали законные права Китая"

Ван И (Фото: ЕРА/MINH HOANG)

Министр иностранных дел Китая Ван I пригрозил Филиппинам военной силой. Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший говорил, что ситуация в той зоне Южнокитайского моря, где у его страны и КНР есть территориальный спор, усугубляется.

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Ван И обвинил Филиппины в том, что они "отказались от своих обещаний, спровоцировали проблемы на море и подорвали законные права Китая".

"Если филиппинская сторона неправильно оценит ситуацию, пойдет своим путем или даже вступит в сговор с недоброжелательными внешними силами, чтобы продолжать создавать проблемы, Китай будет защищать свои права в соответствии с законом и решительно будет реагировать", – заявил китайский чиновник.

Он намекнул на то, что Пекин в случае чего может применить к Филиппинам военную силу.

11 декабря военные корабли армии Китая протаранили филиппинское судно, на котором находился начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер.

СПРАВКА Китай претендует на территорию практически всего Южнокитайского моря и отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, который признал недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южнокитайского моря Китай называет "незаконными", а иногда "провокационными". Китай претендует на территорию практически всего Южнокитайского моря и отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, который признал недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южнокитайского моря Китай называет "незаконными", а иногда "провокационными".

В июле военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где планируется проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России.

В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, подошедшая к берегам США.

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