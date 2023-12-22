Китай пригрозил Филиппинам военной силой из-за ситуации в Южнокитайском море
Министр иностранных дел Китая Ван I пригрозил Филиппинам военной силой. Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший говорил, что ситуация в той зоне Южнокитайского моря, где у его страны и КНР есть территориальный спор, усугубляется.
Ван И обвинил Филиппины в том, что они "отказались от своих обещаний, спровоцировали проблемы на море и подорвали законные права Китая".
"Если филиппинская сторона неправильно оценит ситуацию, пойдет своим путем или даже вступит в сговор с недоброжелательными внешними силами, чтобы продолжать создавать проблемы, Китай будет защищать свои права в соответствии с законом и решительно будет реагировать", – заявил китайский чиновник.
Он намекнул на то, что Пекин в случае чего может применить к Филиппинам военную силу.
11 декабря военные корабли армии Китая протаранили филиппинское судно, на котором находился начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер.
- В июле военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где планируется проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России.
- В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, подошедшая к берегам США.
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