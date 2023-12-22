Китай пригрозив Філіппінам військовою силою через ситуацію у Південнокитайському морі
Міністр закордонних справ Китаю Ван І пригрозив Філіппінам військовою силою. Раніше президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший казав, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни і КНР є територіальна суперечка, погіршується.
Ван І звинуватив Філіппіни в тому, що вони "відмовилися від своїх обіцянок, спровокували проблеми на морі та підірвали законні права Китаю".
"Якщо філіппінська сторона неправильно оцінить ситуацію, піде власним шляхом або навіть вступить у змову з недоброзичливими зовнішніми силами, щоб продовжувати створювати проблеми, Китай захищатиме свої права відповідно до закону та рішуче реагуватиме", – заявив китайський урядовець.
Він натякнув на те, що Пекін у разі чого може застосувати до Філіппін військову силу.
11 грудня військові кораблі армії Китаю протаранили філіппінське судно, на якому перебував начальник штабу філіппінських збройних сил Ромео Браунер.
- У липні військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де заплановано проведення спільних навчань із військово-морськими й військово-повітряними силами Росії.
- На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша флотилія, яка підійшла до берегів США.
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