Китай пригрозив Філіппінам військовою силою через ситуацію у Південнокитайському морі

Глава МЗС КНР звинуватив Філіппіни в тому, що вони "відмовилися від своїх обіцянок, спровокували проблеми на морі та підірвали законні права Китаю"

Ван І (Фото: ЕРА/MINH HOANG)

Міністр закордонних справ Китаю Ван І пригрозив Філіппінам військовою силою. Раніше президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший казав, що ситуація у тій зоні Південнокитайського моря, де у його країни і КНР є територіальна суперечка, погіршується.

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Ван І звинуватив Філіппіни в тому, що вони "відмовилися від своїх обіцянок, спровокували проблеми на морі та підірвали законні права Китаю".

"Якщо філіппінська сторона неправильно оцінить ситуацію, піде власним шляхом або навіть вступить у змову з недоброзичливими зовнішніми силами, щоб продовжувати створювати проблеми, Китай захищатиме свої права відповідно до закону та рішуче реагуватиме", – заявив китайський урядовець.

Він натякнув на те, що Пекін у разі чого може застосувати до Філіппін військову силу.

11 грудня військові кораблі армії Китаю протаранили філіппінське судно, на якому перебував начальник штабу філіппінських збройних сил Ромео Браунер.

ДОВІДКА Китай претендує на територію практично всього Південнокитайського моря і відмовляється визнавати претензії Філіппін і чотирьох інших країн на частину або всю акваторію цього водного шляху. Пекін відкинув висновки арбітражного трибуналу, створеного за підтримки ООН, який визнав недійсними масштабні історичні претензії Китаю відповідно до Конвенції ООН з морського права. Практично будь-які дії Філіппін у районі Південнокитайського моря Китай називає "незаконними", а інколи "провокаційними". Китай претендує на територію практично всього Південнокитайського моря і відмовляється визнавати претензії Філіппін і чотирьох інших країн на частину або всю акваторію цього водного шляху. Пекін відкинув висновки арбітражного трибуналу, створеного за підтримки ООН, який визнав недійсними масштабні історичні претензії Китаю відповідно до Конвенції ООН з морського права. Практично будь-які дії Філіппін у районі Південнокитайського моря Китай називає "незаконними", а інколи "провокаційними".

У липні військові кораблі Китаю взяли курс на Японське море, де заплановано проведення спільних навчань із військово-морськими й військово-повітряними силами Росії.

На початку серпня військово-морські сили Росії та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Фахівці зазначають, що це була найбільша флотилія, яка підійшла до берегів США.

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