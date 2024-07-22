Филиппины и Китай договорились о примирении в спорном регионе – AP
Китай и Филиппины заключили двустороннее соглашение, которое должно положить конец противостоянию на спорной территории в Южнокитайском море. Об этом пишет Associated Press.
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Несмотря на то, что подробности документа остаются тайными, министерство иностранных дел Филиппин заявило, что Манила и Пекин соглашаются на деэскалацию ситуации в Южнокитайском море и урегулирование разногласий путем диалога.
Договоренность с Филиппинами может внушить надежду на то, что Китай сможет достичь схожих соглашений с другими странами, имеющими территориальные претензии в Южнокитайском море, отмечает AP. В то же время неизвестно, сколько времени это соглашение будет действовать и будет ли оно успешно воплощено в жизнь.
- Зимой 2023 года министр иностранных дел Китая Ван И пригрозил Филиппинам военной силой. Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший говорил, что ситуация в той зоне Южнокитайского моря, где у его страны и КНР есть территориальный спор, усугубляется.
- Еще 7 июля 2024 года Китай заякорил в Южнокитайском море "корабль-монстр" – самое большое судно береговой охраны. Филиппинские военные считают, что таким образом Пекин пытается запугать их.
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