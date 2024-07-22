Филиппины и Китай договорились о примирении в спорном регионе – AP

Филиппины контролируют мель Второго Томаса, которую они называют Аюнгин, но Китай также претендует на нее

Филиппинцы протестуют против агрессии Китая в Южнокитайском море (Фото: EРA/ROLEX DELA PENA)

Китай и Филиппины заключили двустороннее соглашение, которое должно положить конец противостоянию на спорной территории в Южнокитайском море. Об этом пишет Associated Press.

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Несмотря на то, что подробности документа остаются тайными, министерство иностранных дел Филиппин заявило, что Манила и Пекин соглашаются на деэскалацию ситуации в Южнокитайском море и урегулирование разногласий путем диалога.

Договоренность с Филиппинами может внушить надежду на то, что Китай сможет достичь схожих соглашений с другими странами, имеющими территориальные претензии в Южнокитайском море, отмечает AP. В то же время неизвестно, сколько времени это соглашение будет действовать и будет ли оно успешно воплощено в жизнь.

СПРАВКА КНР претендует на территорию практически всего Южнокитайского моря, отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, признавшего недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южнокитайского моря КНР называют "незаконными", а иногда "провокационными". Филиппины контролируют мель Второго Томаса, которую они называют Аюнгин, но Китай также претендует на нее, что приводит ко все более враждебным столкновениям в море. КНР претендует на территорию практически всего Южнокитайского моря, отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, признавшего недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южнокитайского моря КНР называют "незаконными", а иногда "провокационными". Филиппины контролируют мель Второго Томаса, которую они называют Аюнгин, но Китай также претендует на нее, что приводит ко все более враждебным столкновениям в море.

Зимой 2023 года министр иностранных дел Китая Ван И пригрозил Филиппинам военной силой. Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший говорил, что ситуация в той зоне Южнокитайского моря, где у его страны и КНР есть территориальный спор, усугубляется.

Еще 7 июля 2024 года Китай заякорил в Южнокитайском море "корабль-монстр" – самое большое судно береговой охраны. Филиппинские военные считают, что таким образом Пекин пытается запугать их.

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