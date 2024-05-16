Франція запровадила надзвичайний стан у Новій Каледонії на тлі протестів

Поліція Франції (Ілюстративне фото: EPA)

Франція оголосила про введення надзвичайного стану у своїй заморській території Новій Каледонії через заворушення. Про це повідомило видання France24.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Уряд також оголосив про розгортання військових "для забезпечення безпеки" портів і аеропортів. Надзвичайний стан набув чинності о 5 ранку за місцевим часом. Це надає владі додаткові повноваження: забороняти збори та демонстрації, проводити обшуки та застосовувати зброю за спрощеними процедурами.

Заворушення спалахнули через закон, який дозволить жителям Франції, що проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції. Деякі місцеві лідери побоюються, що цей крок послабить силу голосів корінного населення.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих внаслідок протестів, включно з двома правоохоронцями, ще понад 60 поліціянтів отримали поранення.

Як зазначило видання, у трьох муніципалітетах Нової Каледонії приблизно 5000 людей вийшли з протестом, зіткнувшись з жандармами. На вулицях з’явилися барикади, повідомлялося про випадки мародерства та підпалу машин. Близько 200 людей було заарештовано.