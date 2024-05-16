Франция ввела чрезвычайное положение в Новой Каледонии на фоне протестов
Франция объявила о введении чрезвычайного положения в своей заморской территории Новой Каледонии из-за беспорядков. Об этом сообщило издание France24.
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Правительство также объявило о развертывании военных "для обеспечения безопасности" портов и аэропортов. Чрезвычайное положение вступило в силу в 5 утра по местному времени. Это дает властям дополнительные полномочия: запрещать собрания и демонстрации, проводить обыски и применять оружие по упрощенным процедурам.
Беспорядки вспыхнули из-за закона, который позволит жителям Франции, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на выборах в провинции. Некоторые местные лидеры опасаются, что этот шаг ослабит силу голосов коренного населения.
Известно о пяти погибших в результате протестов, включая двух правоохранителей, еще более 60 полицейских получили ранения.
Как отметило издание, в трех муниципалитетах Новой Каледонии около 5000 человек вышли с протестом, столкнувшись с жандармами. На улицах появились баррикады, сообщалось о случаях мародерства и поджога машин. Около 200 человек были арестованы.
- Новая Каледония – это заморская территория Франции, расположенная в южной части Тихого океана, примерно в 16 000 километрах от материковой части страны. Она является особым административно-территориальным образованием Франции с широкими автономными полномочиями. В 2018, 2020 и 2021 годах состоялись референдумы по независимости Новой Каледонии от Франции, на которых большинство высказалось против.