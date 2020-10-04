Большинство жителей Новой Каледонии снова высказались против независимости от Франции

Эмманюэль Макрон приветствовал результаты референдума как "знак доверия к республике"

Жители Новой Каледонии на референдуме отдали 53,26% голосов за то, чтобы не провозглашать независимость от Франции. Явка составила 85,6%, сообщает ВВС.

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При аналогичном голосовании два года назад противников независимости от Франции было немного больше — 56,7%.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал результаты референдума как "знак доверия к республике".

Новая Каледония является французской территорией уже почти 170 лет. Референдум – часть серии голосований, о которых приняли решение 20 лет назад, после вспышек насилия вокруг вопроса о независимости между коренным канакским народом и потомками европейских поселенцев.

Канаки составляют около 40% населения, в то время как европейцы, в основном рожденные на этой территории, составляют около трети. Другие жители происходят от народностей других тихоокеанских островов или имеют смешанное происхождение.

Согласно заключенному в 1998 г соглашению, Новая Каледония может провести до трех референдумов о независимости. Третий референдум может состояться к 2022 году, если этого потребует треть местного собрания.

Новая Каледония пользуется большой степенью автономии, но сильно зависит от Франции в таких вопросах, как оборона и образование, и по-прежнему получает крупные субсидии от Парижа.

В сентябре Барбадос объявил о своем намерении сместить королеву Елизавету с поста главы государства и стать республикой.







Вадим Ребрина

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