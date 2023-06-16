Генпрокурора Болгарії відправили у відставку – провалив боротьбу з корупцією

Президент Болгарії Румен Радев звільнив генерального прокурора країни Івана Гешева, повідомляє пресслужба президента. Причиною відставки в болгарських медіа називають нездатність Гешева протидіяти корупції у вищих ешелонах влади.

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Радев підписав указ про усунення Гешева з посади після того, як Вища судова рада проголосувала за його звільнення у зв'язку з "підривом престижу судової влади", зазначає Associated Press.



Агентство пише, що Гешев із моменту призначення стикався зі звинуваченнями, що він покриває корумпованих політиків та бізнесменів замість того, щоб притягати їх до відповідальності. Його дострокова відставка (він пробув на посаді приблизно половину семирічного терміну, передбаченого законом) вважається перемогою болгарського громадянського суспільства.

Гешев став першим офіційно звільненим генеральним прокурором Болгарії після падіння комуністичного режиму.

1 травня генеральний прокурор Болгарії заявив, що його відомство розпочало розслідування того, як уряд країни застосовує європейські санкції проти Росії.

2 травня повідомлялося, що Європейський суд із прав людини задовольнив позов останнього монарха Болгарії Симеона Саксен-Кобург-Готського до уряду його країни.

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