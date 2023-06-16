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Генпрокурора Болгарії відправили у відставку – провалив боротьбу з корупцією

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 13:49
Генпрокурора Болгарії відправили у відставку – провалив боротьбу з корупцією - Фото
Іван Гешев (Фото - EPA)

Президент Болгарії Румен Радев звільнив генерального прокурора країни Івана Гешева, повідомляє пресслужба президента. Причиною відставки в болгарських медіа називають нездатність Гешева протидіяти корупції у вищих ешелонах влади.

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Радев підписав указ про усунення Гешева з посади після того, як Вища судова рада проголосувала за його звільнення у зв'язку з "підривом престижу судової влади", зазначає Associated Press.

Агентство пише, що Гешев із моменту призначення стикався зі звинуваченнями, що він покриває корумпованих політиків та бізнесменів замість того, щоб притягати їх до відповідальності. Його дострокова відставка (він пробув на посаді приблизно половину семирічного терміну, передбаченого законом) вважається перемогою болгарського громадянського суспільства.

Гешев став першим офіційно звільненим генеральним прокурором Болгарії після падіння комуністичного режиму.

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Сергій Бережний
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