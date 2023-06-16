Генпрокурор Болгарии отправлен в отставку – провалил борьбу с коррупцией

Президент Болгарии Румен Радев уволил генерального прокурора страны Ивана Гешева, сообщает пресс-служба президента. Причиной отставки в болгарских медиа называют неспособности Гешева противодействовать коррупции в высших эшелонах власти.

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Радев подписал указ об отстранении Гешева от должности после того, как Высший судебный совет проголосовал за его увольнение в связи с "подрывом престижа судебной власти", отмечает Associated Press.



Агентство пишет, что Гешев с момента назначения сталкивался с обвинениями, что он покрывает коррумпированных политиков и бизнесменов вместо того, чтобы привлекать их к ответственности. Его досрочная отставка (он пробыл на посту примерно половину семилетнего срока, предусмотренного законом) считается победой болгарского гражданского общества.

Гешев стал первым официально уволенным генеральным прокурором Болгарии после падения коммунистического режима.

1 мая генеральный прокурор Болгарии заявил, что его ведомство начало расследование того, как правительство страны применяет европейские санкции против России.

2 мая сообщалось, что Европейский суд по правам человека удовлетворил иск последнего монарха Болгарии Симеона Саксен-Кобург-Готского к правительству его страны.

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