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Генпрокурор Болгарии отправлен в отставку – провалил борьбу с коррупцией

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 13:49
Генпрокурор Болгарии отправлен в отставку – провалил борьбу с коррупцией - Фото
Иван Гешев (Фото - EPA)

Президент Болгарии Румен Радев уволил генерального прокурора страны Ивана Гешева, сообщает пресс-служба президента. Причиной отставки в болгарских медиа называют неспособности Гешева противодействовать коррупции в высших эшелонах власти.

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Радев подписал указ об отстранении Гешева от должности после того, как Высший судебный совет проголосовал за его увольнение в связи с "подрывом престижа судебной власти", отмечает Associated Press

Агентство пишет, что Гешев с момента назначения сталкивался с обвинениями, что он покрывает коррумпированных политиков и бизнесменов вместо того, чтобы привлекать их к ответственности. Его досрочная отставка (он пробыл на посту примерно половину семилетнего срока, предусмотренного законом) считается победой болгарского гражданского общества. 

Гешев стал первым официально уволенным генеральным прокурором Болгарии после падения коммунистического режима. 

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Сергей Бережной
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