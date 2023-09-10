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Німеччина готова розмістити у себе штаб морських сил НАТО у Балтійському регіоні

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 16:36
Німеччина готова розмістити у себе штаб морських сил НАТО у Балтійському регіоні - Фото
Ян-Крістіан Каак (Фото - Wikipedia)

Німеччина готова розмістити регіональний штаб військово-морських сил НАТО на Балтійському морі. Про це повідомляє dpa.

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Як заявив dpa головнокомандувач військово-морськими силами ФРН віцеадмірал Ян-Крістіан Каак, заступнику головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі надіслано листа, в якому Німеччина підтверджує, що має можливість створити регіональний штаб Балтійського моря.

Завданням штабу у мирний час буде узгодження між членами НАТО зон відповідальності та розподіл завдань із забезпечення безпеки та проведення навчань.

"Балтійське море – вкрай складне водоймище з такими вузькими проходами і такою кількістю прибережних держав, що ще у мирний час тут необхідно все досконало вивчити та узгодити, хто чим займається", – пояснив віцеадмірал.

Головком ВМС Німеччини сказав, що вимогою моменту є перехід від умов мирного часу до створення системи управління великими військово-морськими з'єднаннями в Балтійському морі. Група військових фахівців, яка здатна займатися вирішенням таких завдань, міститься у місті Росток.

  • На початку червня 2022 року голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підкреслив, що після вступу Фінляндії та Швеції Балтійське море майже повністю стане внутрішнім морем НАТО, не беручи до уваги узбережжя Калінінградської області та околиць Санкт-Петербурга.
  • 26 квітня 2023 року ВПС НАТО перехопили в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем три російські військові літаки, які летіли з відключеними транспондерами.
  • 2 травня у Польщі розпочалися масштабні військові навчання Anakonda 23 за участю підрозділів інших країн НАТО, на яких відпрацьовувалися оборонні операції в районі Балтійського моря.

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Сергій Бережний
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НАТОНімеччинабалтійське мореВМФ НімеччиниЯн-Крістіан Каак
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