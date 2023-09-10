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Германия готова разместить у себя штаб морских сил НАТО в Балтийском регионе

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 16:36
Германия готова разместить у себя штаб морских сил НАТО в Балтийском регионе - Фото
Ян-Кристиан Каак (Фото - Wikipedia)

Германия готова разместить у себя региональный штаб военно-морских сил НАТО на Балтийском море. Об этом сообщает dpa.

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Как заявил dpa главнокомандующий военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Ян-Кристиан Каак, заместителю главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе направлено письмо, в котором Германия подтверждает, что имеет возможность создать региональный штаб Балтийского моря.

Задачей штаба в мирное время будет согласование между членами НАТО зон ответственности и распределение задач по обеспечению безопасности и проведению учений. 

"Балтийское море – крайне сложный водоем с такими узкими проходами и таким количеством прибрежных государств, что еще в мирное время здесь необходимо все досконально изучить и согласовать, кто чем занимается", – пояснил вице-адмирал. 

Главком ВМС Германии сказал, что требованием момента является переход от условий мирного времени к созданию системы управления крупными военно-морскими соединениями в Балтийском море. Группа военных специалистов, которая способна заниматься решением таких задач, находится в городе Росток. 

  • 26 апреля 2023 года ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.
  • 2 мая в Польше начались масштабные военные учения Anakonda 23 с участием подразделений других стран НАТО, на которых отрабатывались оборонительные операции в районе Балтийского моря. 

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Сергей Бережной
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Германиянатобалтийское мореВМФ ГерманииЯн-Кристиан Каак
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