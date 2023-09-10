Германия готова разместить у себя штаб морских сил НАТО в Балтийском регионе
Германия готова разместить у себя региональный штаб военно-морских сил НАТО на Балтийском море. Об этом сообщает dpa.
Как заявил dpa главнокомандующий военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Ян-Кристиан Каак, заместителю главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе направлено письмо, в котором Германия подтверждает, что имеет возможность создать региональный штаб Балтийского моря.
Задачей штаба в мирное время будет согласование между членами НАТО зон ответственности и распределение задач по обеспечению безопасности и проведению учений.
"Балтийское море – крайне сложный водоем с такими узкими проходами и таким количеством прибрежных государств, что еще в мирное время здесь необходимо все досконально изучить и согласовать, кто чем занимается", – пояснил вице-адмирал.
Главком ВМС Германии сказал, что требованием момента является переход от условий мирного времени к созданию системы управления крупными военно-морскими соединениями в Балтийском море. Группа военных специалистов, которая способна заниматься решением таких задач, находится в городе Росток.
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