Германия готова разместить у себя штаб морских сил НАТО в Балтийском регионе

Задачей штаба в мирное время будет согласование между членами НАТО зон ответственности и распределение задач по обеспечению безопасности и проведению учений.

"Балтийское море – крайне сложный водоем с такими узкими проходами и таким количеством прибрежных государств, что еще в мирное время здесь необходимо все досконально изучить и согласовать, кто чем занимается", – пояснил вице-адмирал.