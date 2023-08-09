Герої новин по Gallup: принц Вільям перший, Зеленський другий, Путін – перший з кінця

Опитування соціологічної компанії Gallup визначило список із 15 публічних фігур, які користуються популярністю в американської аудиторії.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як наголошується в результатах опитування, більшість американців уже не замикаються в межах країни й дедалі охочіше знаходять за її межами громадських діячів, які їм подобаються і яких позитивно оцінюють і республіканці, і демократи.

Список очолив член королівської сім'ї Британії принц Вільям Уельський, його схвалюють 59% американців. Друге місце із рейтингом схвалення 57% посів президент України Володимир Зеленський.

Президент США Джо Байден (7 місце) і його попередник Дональд Трамп (6 місце) отримали практично рівний рейтинг схвалення в 41%, Трамп отримав більш високе місце завдяки тому, що "антирейтинг" Байдена на 2% вищий, ніж у суперника.

Чинного президента США обігнали також його дружина Джилл Байден (49% схвалення), король Британії Карл III (46%) та суддя Верховного суду США Джон Робертс.

Найменш ухваленим публічним діячем з погляду американців виявився російський диктатор Володимир Путін – його схвалюють 5% опитаних і не схвалюють 90%. Це рекордно низький для нього результат за всі роки проведення вимірів, до списків яких він уперше потрапив у 2002 році.

В аналізі результатів підкреслено, що принц Вільям і президент Зеленський мають стійку "двопартійну" підтримку – їх позитивно оцінюють як прихильники республіканської, так і прихильники демократичної партії, а також партійно "незалежні" виборці США.

За результатами опитування Gallop, опублікованого в березні 2023 року, кількість американців, які позитивно ставляться до України, досягла рекордно високого рівня – 68%. Порівняно з 2022 роком цей показник зріс на шість пунктів, а порівняно з 2020-м – на 11 пунктів.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.