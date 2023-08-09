Герои новостей по Gallup: принц Уильям первый, Зеленский второй, Путин – первый с конца

Опрос социологической компании Gallup определил список из 15 публичных фигур, которые пользуются известностью у американской аудитории.

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Как отмечается в результатах опроса, большинство американцев уже не замыкаются в границах страны и все охотнее находят за ее пределами общественных деятелей, которые им нравятся и которых позитивно оценивают и республиканцы, и демократы.

Список возглавил член королевской семьи Британии принц Уильям Кембриджский, он пользуется одобрением 59% американцев. Второе место с рейтингом одобрения 57% занял президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Джо Байден (7 место) и его предшественник Дональд Трамп (6 место) получили практически равный рейтинг одобрения в 41%, Трамп получилболее высокое место благодаря тому, что "антирейтинг" Байдена на 2% выше, чем у соперника.

Действующего президента США обогнали также его супруга Джилл Байден (49% одобрения), король Британии Карл III (46%) и судья Верховного суда США Джон Робертс.

Наименее одобряемым публичным деятелем с точки зрения американцев оказался российский диктатор Владимир Путин - его одобряют 5% опрошенных и не одобряют 90%. Это рекордно низкий для него результат за все годы проведения замеров, в списки которых он впервые попал в 2002 году.

В анализе результатов подчеркнуто, что принц Уильям и президент Зеленский пользуются устойчивой "двухпартийной" поддержкой – их положительно оценивают как сторонники республиканской, так и сторонники демократической партии, а также партийно "независимые" избиратели США.

По результатам опроса Gallop, опубликованного в марте 2023 года, число американцев, клоторіе положительно относятся к Украине, достигло рекордно высокого уровня – 68%. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на шесть пунктов, а по сравнению с 2020-м – на 11 пунктов.

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