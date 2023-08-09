UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Герои новостей по Gallup: принц Уильям первый, Зеленский второй, Путин – первый с конца

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 15:06
Герои новостей по Gallup: принц Уильям первый, Зеленский второй, Путин – первый с конца - Фото
Принц Гарри (Фото - EPA)

Опрос социологической компании Gallup определил список из 15 публичных фигур, которые пользуются известностью у американской аудитории. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечается в результатах опроса, большинство американцев уже не  замыкаются в границах страны и все охотнее находят за ее пределами общественных деятелей, которые им нравятся и которых позитивно оценивают и республиканцы, и демократы.

Список возглавил член королевской семьи Британии принц Уильям Кембриджский, он пользуется одобрением 59% американцев. Второе место с рейтингом одобрения 57% занял президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Джо Байден (7 место) и его предшественник Дональд Трамп (6 место) получили практически равный рейтинг одобрения в 41%, Трамп получилболее высокое место благодаря тому, что "антирейтинг" Байдена на 2% выше, чем у соперника. 

Действующего президента США обогнали также его супруга Джилл Байден (49% одобрения), король Британии Карл III (46%) и судья Верховного суда США Джон Робертс. 

Наименее одобряемым публичным деятелем с точки зрения американцев оказался российский диктатор Владимир Путин - его одобряют 5% опрошенных и не одобряют 90%. Это рекордно низкий для него результат за все годы проведения замеров, в списки которых он впервые попал в 2002 году. 

Рейтинг одобрения публичных фигур гражданами США – Gallup

В анализе результатов подчеркнуто, что принц Уильям и президент Зеленский пользуются устойчивой "двухпартийной" поддержкой – их положительно оценивают как сторонники республиканской, так и сторонники демократической партии, а также партийно "независимые" избиратели США.   

Рейтинг одобрения публичных фигур сторонниками партий – Gallup
  • По результатам опроса Gallop, опубликованного в марте 2023 года, число американцев, клоторіе положительно относятся к Украине, достигло рекордно высокого уровня – 68%. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на шесть пунктов, а по сравнению с 2020-м – на 11 пунктов. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийдональд трампвладимир путинпринц уильямопросджо байденgallup
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 