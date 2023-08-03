Головного "халіфа" ІДІЛ вбило конкурентне угруповання ісламістів у Сирії

Терористичне угруповання "Ісламська держава" підтвердило інформацію про загибель свого "халіфа" Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Кураші. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву прессекретаря ІДІЛ.

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Як повідомив представник терористів, "халіф" аль-Кураші загинув у бою із загоном джихадистського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" у сирійській провінції Ідліб.

Аль-Кураші очолив "Ісламську державу" наприкінці 2022 року після смерті свого попередника Абу аль-Хасан аль-Хашімі аль-Курейші.

У 2022 році президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв, що турецька розвідка ліквідувала аль-Кураші, проте його заява не підтвердилася.

7 липня 2023 року ударом із безпілотника США було вбито одного з лідерів Ісламської держави у Східній Сирії Усаму аль-Мухаджира. Операції намагалися завадити російські винищувачі.

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