Главного "халифа" ИГИЛ убила конкурирующая группировка исламистов в Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство" подтвердила информацию о гибели своего "халифа" Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря ИГИЛ.

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Как сообщил представитель террористов, "халиф" аль-Кураши погиб в бою с отрядом джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в сирийской провинции Идлиб.

Аль-Кураши возглавил "Исламское государство" в конце 2022 года после смерти своего предшественника Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши.

В 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая разведка ликвидировала аль-Кураши, однако его заявление не подтвердилось.

7 июля 2023 года ударом с беспилотника США был убит один из лидеров Исламского государства в Восточной Сирии Усама аль-Мухаджир. Операции пытались помешать российские истребители.

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