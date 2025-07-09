Лінда Яккаріно (Фото: NBCUniversal)

Генеральна директорка соцмережі X мільярдера Ілона Маска Лінда Яккаріно повідомила на своїй сторінці в X, що йде з посади. Заява пролунала на тлі скандалу із чат-ботом Grok, який після оновлювання допустив образливі висловлювання стосовно деяких політиків, а також антисемітські заяви.

Топменеджерка компанії X Corp, яку вона очолювала протягом двох років, не назвала причин свого звільнення.

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"Коли ми з Ілоном Маском уперше обговорили його бачення X, я зрозуміла, що це буде унікальна можливість реалізувати визначну місію цієї компанії. Я безмежно вдячна йому за те, що він довірив мені захист свободи слова та перетворення X на суперапп", – написала Яккаріно.

Раніше чат-бот Grok опинився в центрі скандалу після того, як користувачі помітили, що він видає образливі зауваження на адресу деяких політиків, зокрема президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, робить антисемітські коментарі й навіть вихваляє німецького диктатора Адольфа Гітлера.

Але стосовно України Grok почав надавати користувачам виключно проукраїнську інформацію, засуджуючи російську агресію та російського диктатора Володимира Путіна.

Всі зміни у "настроях" чат-бота відбулися після великого оновлення, про яке Маск оголосив на початку липня.