Линда Якаррино (Фото: NBCUniversal)

Генеральный директор социальной сети X миллиардера Илона Маска Линда Яккарино сообщила на своей странице в X, что уходит со своего поста. Заявление прозвучало на фоне скандала с чат-ботом Grok, который после обновления допустил оскорбительные высказывания в отношении некоторых политиков, а также антисемитские заявления.

Топ-менеджер компании X Corp, которую она возглавляла в течение двух лет, не назвала причин своего увольнения.

"Когда мы с Илоном Маском впервые обсудили его видение X, я поняла, что это будет уникальная возможность реализовать выдающуюся миссию этой компании. Я безмерно благодарна ему за то, что он доверил мне защиту свободы слова и превращение X в суперприложение", — написала Яккарино.

Ранее чат-бот Grok попал в центр скандала после того, как пользователи заметили, что он выдает оскорбительные замечания в адрес некоторых политиков, в частности президента Турции. Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Польши Дональд Туск, делает антисемитские комментарии и даже восхваляет немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Но что касается Украины, Grok начал предоставлять пользователям исключительно проукраинская информация, осуждая российскую агрессию и российского диктатора Владимира Путина.

Все изменения в "настроениях" чат-бота произошли после крупного обновления, о котором Маск объявил в начале июля.