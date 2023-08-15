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Хунта у Нігері хоче судити захопленого президента Базума, утримує його у підвалі – BBC

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 07:40
Хунта у Нігері хоче судити захопленого президента Базума, утримує його у підвалі – BBC - Фото
Мохамед Базум (Фото: АР)

Військові Нігеру, які в ніч проти 27 липня захопили демократично обраного главу держави Мохамеда Базума, заявили про намір судити його. Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, Базум утримується у підвалі президентського палацу. Попри вимоги міжнародної спільноти звільнити президента Нігера, військова хунта не бажає цього робити, додають у BBC.

Представник організаторів державного перевороту оголосив по державному телебаченню, що військові начебто зібрали докази для суду над "скинутим президентом та його місцевими й іноземними спільниками за державну зраду та підрив внутрішньої та зовнішньої безпеки Нігеру".

У матеріалі наголошується, що така заява стала несподіванкою, оскільки пролунала за кілька годин після виявленого військовими бажання "звернутися до дипломатичних методів врегулювання кризи в країні".

11 серпня журналісти Reuters транслювали, що лідер хунти генерал Абдурахман Чіані готовий розглянути можливість дипломатичного врегулювання з Економічною спільнотою західноафриканських держав.

  • Ввечері 26 липня 2023 року військові Нігера оголосили по телебаченню, що начебто скинули Базума "через погіршення ситуації з безпекою в країні та погане управління".

  • Переворот у Нігері очолив Абдурахман Чіані, який командував президентською гвардією з 2015 року.

Читайте також: Розбір | Переворот у Нігері. Як Росія будує африканський пояс хаосу для війни із Заходом

Мілана Головань
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