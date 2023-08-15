Хунта в Нигере хочет судить захваченного президента, удерживает его в подвале – ВВС

Военные Нигера, которые в ночь на 27 июля захватили демократически избранного главу государства Мохамеда Базума, заявили о намерении судить его. Об этом сообщает российская служба ВВС со ссылкой на собственные источники.

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По данным журналистов, Базум находится в подвале президентского дворца. Несмотря на требования международного сообщества освободить президента Нигера, военная хунта не желает этого делать, добавляют в BBC.

Представитель организаторов государственного переворота объявил по государственному телевидению, что военные якобы собрали доказательства для суда над "свергнутым президентом и его местными и иностранными сообщниками за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера".

В материале отмечается, что такое заявление стало неожиданностью, поскольку прозвучало через несколько часов после проявленного военными желания "обратиться к дипломатическим методам урегулирования кризиса в стране".

11 августа журналисты Reuters транслировали, что лидер хунты генерал Абдурахаман Тчиани готов рассмотреть возможность дипломатического урегулирования с Экономическим сообществом западноафриканских государств.

Вечером 26 июля 2023 года Reuters военные Нигера объявили по телевидению, что якобы свергли Базума "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране и плохого управления".

Переворот в Нигере возглавил Абдурахман Чиани, командовавший президентской гвардией с 2015 года.

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