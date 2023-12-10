Ілон Маск розблокував конспіролога Алекса Джонса після п'ятирічного бану в X

Алекс Джонс (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Соцмережа X (Twitter) за ініціативою свого власника Ілона Маска відновила акаунт конспіролога Алекса Джонса після п'ятирічного бану.

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У суботу Маск запустив на своїй сторінці в X опитування з питанням: "Розблокувати Алекса Джонсона на цій платформі? Vox Populi, Vox Dei [голос народу – голос Божий]".

"За" проголосували 70% з майже 2 млн учасників опитування.

Фото: X (Twitter)

Незабаром після цього обліковий запис @RealAlexJones знову став доступним у мережі, останній допис там був датований вереснем 2018 року.

Алекса Джонса та його шоу Infowars практично одночасно заблокували всі основні інтернет-компанії п'ять років тому за мову ненависті.

Джонс – відомий американський конспіролог, який, наприклад, вважає, що теракт 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку був організований урядом США, а вбивство дітей у школі Sandy Hook у 2012 році інсценували "ліві" для посилення контролю за обігом зброї. У 2022 році суд зобов'язав його виплатити майже $1 млрд родичам жертв Sandy Hook, після чого він ініціював своє банкрутство.

Він публічно підтримував Дональда Трампа і прихильно ставиться до російського диктатора Володимира Путіна.

У 2022 році Джонс сказав, що не вірить у звірства росіян у Бучі і звинуватив Україну в інсценуванні трагедії.