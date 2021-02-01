Бизнесвумен и радиоведущий. В США назвали спонсоров митинга сторонников Трампа – WSJ
Американские журналисты узнали имена тех, кто спонсировал митинг, предшествовавший штурму Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа. Как оказалось, это была небольшая группа людей, которые вложили в сумме около $500 000, пишет WSJ со ссылкой на документы по организации митинга.
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Самым крупным инвестором стала бизнесвумен и наследница одной из крупнейших сетей супермаркетов Publix Джули Дженкинс Фанчелли – она вложила $300 000. Позже в Publix заявили, что Фанчелли "не участвует в деловых операциях сети и никак не представляет компанию, мы не можем комментировать ее действия".
Двумя другими спонсорами оказались правые активисты – ведущий радио-шоу и "главный конспиролог" США Алекс Джонс, а также лидер движения "Остановить воровство" Али Александр. Последний и обозначил в соцсетях дату митинга 6 января, призвав всех сторонников Трампа оспорить результаты выборов президента в этот день.
Наконец, еще одной добровольной помощницей стала Кэролайн Рен – сотрудница администрации Трампа по сбору средств для его кампаний. По информации журналистов, она помогала Александру планировать и координировать все действия по организации митинга.
- 6 января 2021 года в Конгрессе США проходило формальное утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. Процедуру попытались сорвать сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.
- 11 января демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к восстанию.
- 12 января Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии.
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