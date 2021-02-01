Бизнесвумен и радиоведущий. В США назвали спонсоров митинга сторонников Трампа – WSJ

Американские журналисты узнали имена тех, кто спонсировал митинг, предшествовавший штурму Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа. Как оказалось, это была небольшая группа людей, которые вложили в сумме около $500 000, пишет WSJ со ссылкой на документы по организации митинга.

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Самым крупным инвестором стала бизнесвумен и наследница одной из крупнейших сетей супермаркетов Publix Джули Дженкинс Фанчелли – она вложила $300 000. Позже в Publix заявили, что Фанчелли "не участвует в деловых операциях сети и никак не представляет компанию, мы не можем комментировать ее действия".

Двумя другими спонсорами оказались правые активисты – ведущий радио-шоу и "главный конспиролог" США Алекс Джонс, а также лидер движения "Остановить воровство" Али Александр. Последний и обозначил в соцсетях дату митинга 6 января, призвав всех сторонников Трампа оспорить результаты выборов президента в этот день.

Наконец, еще одной добровольной помощницей стала Кэролайн Рен – сотрудница администрации Трампа по сбору средств для его кампаний. По информации журналистов, она помогала Александру планировать и координировать все действия по организации митинга.

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Дарья Мостовая

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