"Он сказал сделать это". Участники штурма Капитолия заявили, что их подстрекал Трамп

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, пытавшиеся захватить 6 января Капитолий, начали давать показания в ФБР. По их свидетельствам, к таким действиям их подстрекал Трамп, пишет The Washington Post.

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Они отметили, что другие митингующие во время беспорядков тоже выкрикивали, что их пригласил действующий президент.

"Президент Трамп сказал сделать это", – подчеркнул один из задержанных. Другой подозреваемый, который во время штурма Капитолия бросался в полицейских огнетушителями, тоже признался ФБР, что получил соответствующие "инструкции" от действующего президента.

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час, а Трамп призвал сторонников к спокойствию.

11 января демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к восстанию.

12 января Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии.

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Дарья Мостовая

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