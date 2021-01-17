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"Он сказал сделать это". Участники штурма Капитолия заявили, что их подстрекал Трамп

17.01.2021, 16:00
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno/ЕРА)

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, пытавшиеся захватить 6 января Капитолий, начали давать показания в ФБР. По их свидетельствам, к таким действиям их подстрекал Трамп, пишет The Washington Post.

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Они отметили, что другие митингующие во время беспорядков тоже выкрикивали, что их пригласил действующий президент.

"Президент Трамп сказал сделать это", – подчеркнул один из задержанных. Другой подозреваемый, который во время штурма Капитолия бросался в полицейских огнетушителями, тоже признался ФБР, что получил соответствующие "инструкции" от действующего президента.

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Дарья Мостовая
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