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Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии – Fox News

12.01.2021, 08:55
Трамп признал
Дональд Трамп (форто - ЕРА)

Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с республиканцем Кевином Маккартни частично признал свою вину за беспорядки, произошедшие в Вашингтоне, передает Fox News со ссылкой на источник.

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По словам Маккартни, у них с Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого глава государства согласился, что несет "некоторую вину" за то, что случилось 6 января в Капитолии.

В свою очередь, политик предложил Трампу позвонить избранному президенту Джо Байдену и поздравить его с победой на выборах. 

Позже Маккартни заявил, что не считает импичмент Трампа "приемлемым" и даже направил своим коллегам-республиканцам письмо. В нем он написал, что выступает против такого способа отстранения действующего президента от должности и предложил вместо этого вынести Трампу резолюцию порицания.

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Дарья Мостовая
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