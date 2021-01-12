Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии – Fox News

Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с республиканцем Кевином Маккартни частично признал свою вину за беспорядки, произошедшие в Вашингтоне, передает Fox News со ссылкой на источник.

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По словам Маккартни, у них с Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого глава государства согласился, что несет "некоторую вину" за то, что случилось 6 января в Капитолии.

В свою очередь, политик предложил Трампу позвонить избранному президенту Джо Байдену и поздравить его с победой на выборах.

Позже Маккартни заявил, что не считает импичмент Трампа "приемлемым" и даже направил своим коллегам-республиканцам письмо. В нем он написал, что выступает против такого способа отстранения действующего президента от должности и предложил вместо этого вынести Трампу резолюцию порицания.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

11 января демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к восстанию.

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Дарья Мостовая

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