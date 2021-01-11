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Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"

11.01.2021, 09:23
Пелоси назвала Трампа
Нэнси Пелоси (фото - ЕРА)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала "служанкой Путина" действующего президента США Дональда Трампа. Об этом конгрессвумен от Демократической партии заявила в интервью CBS News.

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Разговор шел о масштабной кибератаке на федеральное правительство США, в которой подозревают связанных с Россией хакеров. Пелоси сказала, что Трамп никак не отреагировал. Журналист отметила, что он говорил о возможной причастности Китая.

"Да. У президента, опять же, оловянное ухо, слепая зона или какие-то обязательства. Я не знаю, что у русских есть против Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю что это<…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США – такая служанка Путина", – ответила Пелоси.

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Марк Сировой
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