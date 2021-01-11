Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала "служанкой Путина" действующего президента США Дональда Трампа. Об этом конгрессвумен от Демократической партии заявила в интервью CBS News.
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Разговор шел о масштабной кибератаке на федеральное правительство США, в которой подозревают связанных с Россией хакеров. Пелоси сказала, что Трамп никак не отреагировал. Журналист отметила, что он говорил о возможной причастности Китая.
"Да. У президента, опять же, оловянное ухо, слепая зона или какие-то обязательства. Я не знаю, что у русских есть против Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю что это<…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США – такая служанка Путина", – ответила Пелоси.
- 13 декабря 2020 года стало известно, что за Минфином США шпионят хакеры, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства. Позже появились сообщения об атаках на ядерное агентство США, властей трех штатов и Microsoft.
- По данным The Washington Post, за атакой стояли хакеры из РФ APT29 или Cozy Bear. Однако Трамп заявил, что все под контролем, и это мог быть Китай, а не Россия.
- 5 января 2021-го в рабочей группе разведорганов заявили о возможной причастности к атакам России.
- После захвата Капитолия сторонниками Трампа 6 января Пелоси хочет отстранить Трампа от должности и доступа к ядерному оружию.
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