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Пелоси хочет отстранить Трампа от ядерного оружия. Но сделать этого не может – Time

09.01.2021, 10:42
Пелоси хочет отстранить Трампа от ядерного оружия. Но сделать этого не может – Time - Фото
Нэнси Пелоси (фото - ЕРА)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси хочет отстранить действующего президента США Дональда Трампа от доступа к ядерному оружию. Однако закон не позволяет этого ей сделать, пишет Time.

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По данным издания, Пелоси уведомила коллег-законодателей, что обсуждала этот вопрос с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Офис Милли подтвердил, что Пелоси им звонила.

По данным издания, она писала, что говорила Милли о необходимости удержать "нестабильного президента от начала военных действий или доступа к кодам запуска для приказа о нанесении ядерного удара". Она также назвала Трампа "расстроенным президентом" и писала, что надо сделать все, "чтобы защитить американский народ от его несбалансированного нападения на страну и демократию".

Однако тут ничего не поделаешь, пишет Times. Президент США имеет единоличную власть над ядерным арсеналом страны с тех пор, как Гарри Трумэн приказал сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Согласно военным документам, решение о нанесении ядерного удара принимается президентом и передается как приказ главе Объединенного комитета начальников штабов, прежде чем оно будет передано по цепочке командования, отметили в издании.

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Марк Сировой
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