Штурм Капитолия. Прокуратура не исключает обвинения Трампу

Прокуратура США не исключает обвинения действующему президенту Дональду Трампу за его роль в беспорядках в здании Капитолия. Об этом на пресс-конференции сказал и.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, передает CNBC.

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Он сказал, что прокуратура рассмотрит возможность предъявления уголовных обвинений любому, кто участвовал в беспорядках

Затем ему задали уточняющий вопрос, касается ли это Трампа, который призвал своих сторонников "сражаться за него" на митинге незадолго до беспорядков.

"Я не хочу повторяться. Мы изучаем всех действующих лиц. Любого, кто сыграл роль и, где доказательства соответствуют преступлению", – сказал он.

Белый Дом не ответил на просьбу прокомментировать высказывания Шервина.

По данным источников The New York Times, адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне предупредил Трампа, что он может столкнуться с судебным преследованием за беспорядки.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу на выборах демократа Джо Байдена. Трамп вновь сказал, что недоволен такими результатами, но заверил: передача власти 20 января будет упорядоченной.

На 7 явнаря известно о пяти погибших, в том числе о смерти офицера полиции Капитолия.

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Марк Сировой

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