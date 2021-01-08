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Штурм Капитолия. Прокуратура не исключает обвинения Трампу

08.01.2021, 08:09
Штурм Капитолия. Прокуратура не исключает обвинения Трампу - Фото
Дональд Трамп (Скриншт из видеообращения в Twitter)

Прокуратура США не исключает обвинения действующему президенту Дональду Трампу за его роль в беспорядках в здании Капитолия. Об этом на пресс-конференции сказал и.о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин, передает CNBC.

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Он сказал, что прокуратура рассмотрит возможность предъявления уголовных обвинений любому, кто участвовал в беспорядках

Затем ему задали уточняющий вопрос, касается ли это Трампа, который призвал своих сторонников "сражаться за него" на митинге незадолго до беспорядков.

"Я не хочу повторяться. Мы изучаем всех действующих лиц. Любого, кто сыграл роль и, где доказательства соответствуют преступлению", – сказал он.

Белый Дом не ответил на просьбу прокомментировать высказывания Шервина.

По данным источников The New York Times, адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне предупредил Трампа, что он может столкнуться с судебным преследованием за беспорядки.

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Марк Сировой
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