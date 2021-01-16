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Отговорили. Трамп планировал принимать участие в захвате Капитолия – Reuters

16.01.2021, 07:00
Отговорили. Трамп планировал принимать участие в захвате Капитолия – Reuters - Фото
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Действующий президент США Дональд Трамп собирался присоединиться к штурму Капитолия, но Секретная служба США предупредила, что не сможет гарантировать его безопасность, поэтому он решил наблюдать за митингом по телевизору, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

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По словам источников, Трамп сказал своим помощникам, что планирует сопровождать их во время митинга, чтобы "продемонстрировать свой гнев Конгрессу". Однако после заявления Секретной службы, что те не смогут сделать его участие в штурме безопасным, решил ограничиться просмотром события по телевизору.

Тем не менее, 6 января действующий президент неоднократно обращался к своим сторонникам с призывом "бороться за него", а также предлагал свое участие в захвате Капитолия, пишет издание.

Один из советников Трампа заявил, что был очень удивлен поведением президента, когда тот спустя несколько часов после начала штурма призвал своих поклонников остановить беспорядки, но не удалил ранее записанное видео с призывами захватить здание Конгресса.

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Дарья Мостовая
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