Отговорили. Трамп планировал принимать участие в захвате Капитолия – Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп собирался присоединиться к штурму Капитолия, но Секретная служба США предупредила, что не сможет гарантировать его безопасность, поэтому он решил наблюдать за митингом по телевизору, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

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По словам источников, Трамп сказал своим помощникам, что планирует сопровождать их во время митинга, чтобы "продемонстрировать свой гнев Конгрессу". Однако после заявления Секретной службы, что те не смогут сделать его участие в штурме безопасным, решил ограничиться просмотром события по телевизору.

Тем не менее, 6 января действующий президент неоднократно обращался к своим сторонникам с призывом "бороться за него", а также предлагал свое участие в захвате Капитолия, пишет издание.

Один из советников Трампа заявил, что был очень удивлен поведением президента, когда тот спустя несколько часов после начала штурма призвал своих поклонников остановить беспорядки, но не удалил ранее записанное видео с призывами захватить здание Конгресса.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

11 января демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к восстанию.

12 января Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии.

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Дарья Мостовая

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