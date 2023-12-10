Илон Маск разблокировал конспиролога Алекса Джонса после пятилетнего бана в X
Соцсеть X (Twitter) по инициативе своего владельца Илона Маска восстановила аккаунт конспиролога Алекса Джонса после пятилетнего бана.
В субботу Маск запустил на своей странице в X опрос, с вопросом: "Разблокировать Алекса Джонсона на этой платформе? Vox Populi, Vox Dei [глас народа – глас Божий]".
"За" проголосовали 70% из почти 2 млн участников опроса.
Вскоре после этого аккаунт @RealAlexJones вновь стал доступным в сети, последнее сообщение там был датирован сентябрем 2018 года.
Алекс Джонс и его шоу Infowars практически одновременно заблокировали все основные интернет-компании пять лет назад за язык ненависти.
Джонс – известный американский конспиролог, который, например, считает, что теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был организован правительством США, а убийство детей в школе Sandy Hook в 2012 году инсценировали "левые" для усиления контроля за оборотом оружия. В 2022 году суд обязал его выплатить почти $1 млрд родственникам жертв Sandy Hook, после чего он инициировал свое банкротство.
Он публично поддерживал Дональда Трампа и благосклонно относится к российскому диктатору Владимиру Путину.
В 2022 году Джонс сказал, что не верит в зверства россиян в Буче и обвинил Украину в инсценировке трагедии.
- В прошлом году Маск возобновил аккаунт экспрезидента США Дональда Трампа после аналогичного опроса.