Індія вперше проведе національний перепис населення з питанням про касти

Кастова система має вирішальне значення в житті та політиці Індії, хоча критики вважають систему негідною світової держави

Ілюстративне фото: JAGADEESH NV/EPA

Кабінет міністрів Індії схвалив включення інформації про кастову приналежність громадян до національного перепису населення. Раніше кастові опитування проводилися лише на рівні окремих штатів. Про це повідомляє Reuters.

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Уряд пояснив своє рішення тим, що включення інформації про касти до перепису забезпечить прозорість процесу, а не змусить покладатися на окремі опитування, проведені штатами.

"Кілька штатів провели опитування для переліку каст, деякі штати зробили це добре, інші зробили це виключно з політичного погляду, непрозорим способом", – сказала міністр інформації Ашвіні Вайшнау.

Як зазначає агенція, тисячолітня кастова система має вирішальне значення в житті та політиці Індії. Існують десятки політичних партій, заснованих на кастах, і багато державних установ повинні пропонувати квоти нижчим кастам для працевлаштування та місць у коледжах.

Поточні квоти базуються на даних про касти багаторічної давнини.

Прихильники рішення уряду наголошують на необхідності збору даних про тих, хто заслуговує на державну допомогу, тоді як критики кажуть, що кастам не має місця в країні, яка амбіційно хоче стати однією з головних світових держав.

Уряд не оголосив дату початку національного перепису населення, який мав відбутися ще у 2021 році, але був відкладений через пандемію COVID-19, а також технічні та логістичні перешкоди.