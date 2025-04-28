Одну з перших торгових угод США укладуть з Індією – Бессент

Угода може бути укладена цього або наступного тижня

Скотт Бессент (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що одна з перших торгових угод може бути підписана з Індією. Про це він сказав в інтерв'ю CNBC.

"Я припускаю, що Індія стане однією з перших торгових угод, які ми підпишемо", – сказав Бессент.

За словами американського міністра, від багатьох провідних партнерів США надійшли "дуже хороші" пропозиції щодо запобігання введенню американських мит. Також були "дуже змістовні" переговори з Японією. З іншими азійськими партнерами переговори також йдуть успішно, зазначив він.

Бессент заявив, що минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Індію та говорив про суттєвий прогрес. Торгова угода може бути укладена цього чи наступного тижня, сказав він.

Також міністр привітав кроки Китаю зі звільнення деяких товарів США від мит у відповідь. За словами міністра, це показало, що Пекін має намір знизити торгове напруження зі США. А Вашингтон своєю чергою утримався від введення ембарго на ці товари.

Бессента запитали, чи планує він зателефонувати своєму колезі до Китаю, щоб розпочати переговори. На що він відповів: "Подивимось".

"Побачимо, що буде з Китаєм. Це важливо. Я думаю, що це невигідно для китайської сторони. Отже, можливо, вони зателефонують мені одного разу", – сказав Бессент.