Одну из первых торговых сделок США заключат с Индией – Бессент

Сделка может быть заключена на этой или следующей неделе

Скотт Бессент (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что одно из первых торговых соглашений может быть подписано с Индией. Об этом он сказал в интервью CNBC.

"Я предполагаю, что Индия станет одним из первых торговых соглашений, которые мы подпишем", – сказал Бессент.

По словам американского министра, от многих ведущих партнеров США поступили "очень хорошие" предложения по предотвращению введения американских пошлин. Также были "весьма содержательные" переговоры с Японией. С другими азиатскими партнерами переговоры также идут успешно, отметил он.

Бессент заявил, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Индию и говорил о существенном прогрессе. Торговое соглашение может быть заключено на этой или следующей неделе, сказал он.

Также министр поприветствовал шаги Китая по освобождению некоторых товаров США от ответных пошлин. По словам министра, это показало, что Пекин намерен снизить торговую напряженность с США. А Вашингтон, в свою очередь, воздержался от введения эмбарго на эти товары.

Бессента спросили, планирует ли он позвонить своему коллеге в Китай, чтобы начать переговоры. На что он ответил: "Посмотрим".

"Посмотрим, что будет с Китаем. Это важно. Я думаю, что это невыгодно для китайской стороны. Так что, возможно, они позвонят мне однажды", – сказал Бессент.