Сеул "не будет бороться" с пошлинами Трампа из-за "исторического долга" страны перед США

В. о. президента Южной Кореи напомнил, что после Корейской войны США оказали Сеулу помощь, технологии и инвестиции

Хан Док Су (Фото: ЕРА/YONHAP)

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су заявил, что страна не будет активно противостоять пошлинам, введенным Дональдом Трампом, из-за исторического долга перед США. В своем интервью Financial Times он подчеркнул, что США сыграли огромную роль в том, чтобы сделать Корею такой, какова она сегодня.

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По его словам, после Корейской войны США предоставили Южной Корее помощь, технологии, инвестиции и гарантии безопасности, что помогло создать в стране "комфортную инвестиционную среду для иностранцев".

В связи с этим "долгом благодарности" Сеул, по словам Хана Док Су, больше склонен к переговорам с Трампом, отыскивая "взаимовыгодные решения", чем к борьбе с решениями США.

Как пишет FT, южнокорейские чиновники были "обеспокоены", когда Трамп объявил о введении 25% пошлин, даже несмотря на соглашение о свободной торговле между странами, согласно которому Южная Корея не взимает пошлины на американские товары.

Однако Хан Док Су добавил, что Сеул готов обсудить с Вашингтоном "нетарифные торговые барьеры", например непрозрачное ценообразование на фармацевтические продукты, отказ от импорта некоторых видов американской говядины и сборы за использование контента американских поставщиков, таких как Netflix.

2 апреля 2025 года Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса и для решения этой проблемы решил ввести универсальный тариф размером 10% на все импортные товары из всех стран (начиная с 5 апреля).