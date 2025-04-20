Сеул "не боротиметься" з митами Трампа через "історичний борг" країни перед США
Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Док Су заявив, що країна не буде активно протистояти митам, введеним Дональдом Трампом, через історичний борг перед США. У своєму інтерв'ю Financial Times він підкреслив, що США відіграли величезну роль у тому, щоб зробити Корею такою, якою вона є сьогодні.
За його словами, після Корейської війни США надали Південній Кореї допомогу, технології, інвестиції та гарантії безпеки, що допомогло створити в країні "комфортне інвестиційне середовище для іноземців".
У зв'язку з цим "боргом подяки" Сеул, за словами Хана Док Су, більше схильний до переговорів з Трампом, шукаючи "взаємовигідні рішення", ніж до боротьби з рішеннями США.
Як пише FT, південнокорейські чиновники були "занепокоєні", коли Трамп оголосив про введення 25%-их мит, навіть попри угоду про вільну торгівлю між країнами, згідно з якою Південна Корея не стягує мита на американські товари.
Однак Хан Док Су додав, що Сеул готовий обговорити з Вашингтоном "нетарифні торгові бар'єри", як-от непрозоре ціноутворення на фармацевтичні продукти, відмова від імпорту деяких видів американської яловичини та збори за використання контенту американських постачальників, таких як Netflix.
- 2 квітня 2025 року Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу і для розв'язання цієї проблеми вирішив ввести універсальний тариф розміром 10% на всі імпортні товари з усіх країн (починаючи з 5 квітня).