Сеул "не боротиметься" з митами Трампа через "історичний борг" країни перед США

В. о. президента Південної Кореї нагадав, що після Корейської війни США надали Сеулу допомогу, технології та інвестиції

Хан Док Су (Фото: ЕРА/YONHAP)

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Док Су заявив, що країна не буде активно протистояти митам, введеним Дональдом Трампом, через історичний борг перед США. У своєму інтерв'ю Financial Times він підкреслив, що США відіграли величезну роль у тому, щоб зробити Корею такою, якою вона є сьогодні.

За його словами, після Корейської війни США надали Південній Кореї допомогу, технології, інвестиції та гарантії безпеки, що допомогло створити в країні "комфортне інвестиційне середовище для іноземців".

У зв'язку з цим "боргом подяки" Сеул, за словами Хана Док Су, більше схильний до переговорів з Трампом, шукаючи "взаємовигідні рішення", ніж до боротьби з рішеннями США.

Як пише FT, південнокорейські чиновники були "занепокоєні", коли Трамп оголосив про введення 25%-их мит, навіть попри угоду про вільну торгівлю між країнами, згідно з якою Південна Корея не стягує мита на американські товари.

Однак Хан Док Су додав, що Сеул готовий обговорити з Вашингтоном "нетарифні торгові бар'єри", як-от непрозоре ціноутворення на фармацевтичні продукти, відмова від імпорту деяких видів американської яловичини та збори за використання контенту американських постачальників, таких як Netflix.

2 квітня 2025 року Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу і для розв'язання цієї проблеми вирішив ввести універсальний тариф розміром 10% на всі імпортні товари з усіх країн (починаючи з 5 квітня).