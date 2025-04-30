Индия впервые проведет национальную перепись населения с вопросом о кастах

Кастовая система имеет решающее значение в жизни и политике Индии, хотя критики считают систему недостойной мирового государства.

Иллюстративное фото: JAGADEESH NV/EPA

Кабинет министров Индии одобрил включение информации о кастовой принадлежности граждан в национальную перепись населения. Ранее кастовые опросы проводились на уровне отдельных штатов. Об этом сообщает Reuters.

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Правительство объяснило свое решение тем, что включение информации о кастах в перепись обеспечит прозрачность процесса, а не вынудит полагаться на отдельные опросы, проведенные штатами.

"Несколько штатов провели опрос для перечня каст, некоторые штаты сделали это хорошо, другие сделали это исключительно с политической точки зрения, непрозрачным способом", – сказала министр информации Ашвини Вайшнау.

Как отмечает агентство, тысячелетняя кастовая система имеет решающее значение в жизни и политике Индии. Существуют десятки политических партий, основанных на кастах, и многие государственные учреждения должны предлагать квоты низшим кастам для трудоустройства и мест в колледжах.

Текущие квоты базируются на данных о кастах многолетней давности.

Сторонники решения правительства отмечают необходимость сбора данных о тех, кто заслуживает государственной помощи, тогда как критики говорят, что кастам нет места в стране, которая амбициозно хочет стать одним из главных мировых государств.

Правительство не объявило дату начала национальной переписи населения, которая должна была состояться еще в 2021 году, но было отложено из-за пандемии COVID-19, а также технических и логистических препятствий.