Іран пообіцяв вдарити по базах США та Ізраїлю, якщо буде помста за Бен-Гуріон

Заява була зроблена після того, як Іран представив нову балістичну ракету дальністю 1200 км

Аеропорт "Бен-Гуріон" після удара хуситів (Фото: ABIR SULTAN/EPA)

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, що Тегеран завдасть удару, якщо Сполучені Штати чи Ізраїль вирішать відповісти на удар хуситів по аеропорту у Тель-Авіві. Можливими цілями він назвав американські та ізраїльські військові бази. Про це повідомляє Reuters.

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Повторюючи офіційну позицію Ірану, Насірзаде заявив, що хусити діють, керуючись власними мотивами.

"Якщо цю війну розпочнуть США або сіоністський режим (Ізраїль), Іран атакуватиме їхні інтереси, бази та сили – де б вони не були і коли б це не визнали за необхідне", – цитує заяву міністра іранському державному телебаченню агентство.

Підтримувані Іраном єменські хусити в неділю, 4 травня, запустили ракету, яка приземлилася поблизу ізраїльського аеропорту "Бен-Гуріон". Угрупування завило, що діє на знак солідарності з палестинцями в Газі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв помститися за це Ірану.

"Атаки хуситів здійснюються з Ірану. Ізраїль відповість на напад хуситів на наш головний аеропорт, у час і в місці, які ми оберемо", – сказав Нетаньяху.

Як зазначає агенція, заяви Насірзаде були зроблені після того, як Іран представив нову балістичну ракету під назвою "Кассем Басір", дальність якої становить 1200 км.