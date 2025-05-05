Іран пообіцяв вдарити по базах США та Ізраїлю, якщо буде помста за Бен-Гуріон
Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, що Тегеран завдасть удару, якщо Сполучені Штати чи Ізраїль вирішать відповісти на удар хуситів по аеропорту у Тель-Авіві. Можливими цілями він назвав американські та ізраїльські військові бази. Про це повідомляє Reuters.
Повторюючи офіційну позицію Ірану, Насірзаде заявив, що хусити діють, керуючись власними мотивами.
"Якщо цю війну розпочнуть США або сіоністський режим (Ізраїль), Іран атакуватиме їхні інтереси, бази та сили – де б вони не були і коли б це не визнали за необхідне", – цитує заяву міністра іранському державному телебаченню агентство.
Підтримувані Іраном єменські хусити в неділю, 4 травня, запустили ракету, яка приземлилася поблизу ізраїльського аеропорту "Бен-Гуріон". Угрупування завило, що діє на знак солідарності з палестинцями в Газі.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв помститися за це Ірану.
"Атаки хуситів здійснюються з Ірану. Ізраїль відповість на напад хуситів на наш головний аеропорт, у час і в місці, які ми оберемо", – сказав Нетаньяху.
Як зазначає агенція, заяви Насірзаде були зроблені після того, як Іран представив нову балістичну ракету під назвою "Кассем Басір", дальність якої становить 1200 км.