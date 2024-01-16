Іран вдарив балістикою по Іраку: серед загиблих є курдський мультимільйонер – Reuters

Ілюстративне фото

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" і "антиіранські терористичні групи" поблизу північного іракського міста Ербіль. Внаслідок цього загинув курдський мультимільйонер Пешрав Дзейї та кілька членів його родини, передає Reuters.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вибухи пролунали приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному Курдистані, в районі поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільного населення.

Спочатку у мережі ширилось відео з нібито кадрами влучань ракет по американському консульству, проте згодом офіційні особи США запевнили, що ракетні атаки не торкнулися жодних американських об'єктів.

Водночас ракета влучила у будинок бінесмена-мультимільйонера Пешрава Дзейї, пов'язаного з ізраїльською розвідувальною агенцією Моссад. За даними Reuters, він та кілька членів його родини, що знаходились вдома, загинули.

Джерело журналістів розповіло, що Дзейї був впливовим бізнесменом у Курдистані, близьким до влади регіону. Він володів кількома великими компаніями: Empire та Falcon Group. Крім того, ракетного удару зазнав будинок високопоставленого співробітника курдської розвідки, а також курдський розвідувальний центр.

"Пізно ввечері були використані балістичні ракети для знищення шпигунських центрів та зборів антиіранських терористичних груп у регіоні", – йдеться у заяві іранської гвардії, в якій згадується Моссад.

Іранське державне інформагентство IRNA з посиланням на КВІР написало, що атаки балістичними ракетами також зазнавали "шпигунські центри та терористично групи" у Сирії, зокрема ідеться про ІДІЛ.

Читайте також: Байден заявив, що США передали Ірану "приватне повідомлення" щодо нападів хуситів

