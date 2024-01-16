Іран вдарив балістикою по Іраку: серед загиблих є курдський мультимільйонер – Reuters
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" і "антиіранські терористичні групи" поблизу північного іракського міста Ербіль. Внаслідок цього загинув курдський мультимільйонер Пешрав Дзейї та кілька членів його родини, передає Reuters.
Вибухи пролунали приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному Курдистані, в районі поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільного населення.
Спочатку у мережі ширилось відео з нібито кадрами влучань ракет по американському консульству, проте згодом офіційні особи США запевнили, що ракетні атаки не торкнулися жодних американських об'єктів.
Водночас ракета влучила у будинок бінесмена-мультимільйонера Пешрава Дзейї, пов'язаного з ізраїльською розвідувальною агенцією Моссад. За даними Reuters, він та кілька членів його родини, що знаходились вдома, загинули.
Джерело журналістів розповіло, що Дзейї був впливовим бізнесменом у Курдистані, близьким до влади регіону. Він володів кількома великими компаніями: Empire та Falcon Group. Крім того, ракетного удару зазнав будинок високопоставленого співробітника курдської розвідки, а також курдський розвідувальний центр.
"Пізно ввечері були використані балістичні ракети для знищення шпигунських центрів та зборів антиіранських терористичних груп у регіоні", – йдеться у заяві іранської гвардії, в якій згадується Моссад.
- Іранське державне інформагентство IRNA з посиланням на КВІР написало, що атаки балістичними ракетами також зазнавали "шпигунські центри та терористично групи" у Сирії, зокрема ідеться про ІДІЛ.
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