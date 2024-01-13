Байден заявив, що США передали Ірану "приватне повідомлення" щодо нападів хуситів

Американський лідер не вдавався в деталі, але запевнив, що Штати "добре підготувалися"

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що Штати передали Ірану "приватне повідомлення" щодо підтримуваних ним хуситів, відповідальних за напад на комерційне судноплавство в Червоному морі. Про це він сказав журналістам у Білому домі перед від’їздом до президентської резиденції Кемп-Девід на вихідні, передає Reuters.

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"Ми доставили його (повідомлення. – Ред.) приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися", – сказав він.

Журналісти запитали Байдена, адміністрація якого у 2021 році видалила хуситів зі списку "іноземних терористичних організацій", чи вважає він зараз термін "терорист" таким, що описує цей рух. Він відповів ствердно.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив 12 січня, що перші удари Штатів вплинули на здатність хуситів зберігати, запускати та направляти ракети чи безпілотники, які угруповання використовувало проти суден. Він наголосив, що Вашингтон не зацікавлений у війні з Єменом.

Рух хуситів погрожував "сильною та ефективною відповіддю" після того, як Штати вночі завдали чергового удару по Ємену.

Радбез ООН 10 січня схвалив резолюцію, яка вимагає від хуситів негайно припинити напади на судна, та прямо засудила їхнього постачальника зброї — Іран.

У ніч проти 12 січня за вказівкою американського президента США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

У Міноборони Британії розповіли, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох із цих об'єктів хуситів.

13 січня американські війська завдали повторних ударів по радіолокаційній станції єменських хуситів: дивіться відео.

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