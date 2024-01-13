Байден заявил, что США передали Ирану "частное сообщение" о нападениях хуситов

Американский лидер не вдавался в детали, но заверил, что Штаты "хорошо подготовились"

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты передали Ирану "частное сообщение" о поддерживаемых им хуситах, ответственных за нападение на коммерческое судноплавство в Красном море. Об этом он сказал журналистам в Белом доме перед отъездом в президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид на выходные, передает Reuters.

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"Мы доставили его (сообщение, – ред.) частно, и мы уверены, что хорошо подготовились", – сказал он.

Журналисты спросили Байдена, администрация которого в 2021 году удалила хуситов из списка "иностранных террористических организаций", считает ли он сейчас термин "террорист" подходящим для описания этого движение. Он ответил утвердительно.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил 12 января, что первые удары Штатов повлияли на способность хуситов хранить, запускать и направлять ракеты или беспилотники, которые группировка использовала против судов. Он подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в войне с Йеменом.

Движение хуситов угрожало "сильным и эффективным ответом" после того, как Штаты ночью нанесли очередной удар по Йемену.

Совбез ООН 10 января одобрил резолюцию, требующую от хуситов немедленно прекратить нападения на суда, и прямо осудил их поставщика оружия — Иран.

В ночь на 12 января по указанию американского президента США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

В Минобороны Британии рассказали, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум из этих объектов хуситов.

13 января американские войска нанесли повторные удары по радиолокационной станции йеменских хуситов: смотрите видео.

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