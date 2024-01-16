Иран ударил баллистикой по Ираку: среди погибших есть курдский мультимиллионер – Reuters

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Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал баллистическими ракетами "шпионские центры" и "антииранские террористические группы" вблизи северного иракского города Эрбиль. В результате погиб курдский мультимиллионер Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи, передает Reuters.

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Взрывы раздались примерно в 40 километрах северо-восточнее Эрбиля в полуавтономном Курдистане, в районе близ консульства США, а также жилых домов гражданского населения.

Сначала в сети распространялось видео с якобы кадрами попаданий ракет по американскому консульству, однако впоследствии официальные лица США заверили, что ракетные атаки не коснулись никаких американских объектов.

В то же время ракета попала в дом бинесмена-мультимиллионера Пешрава Дзейи, связанного с израильским разведывательным агентством Моссад. По данным Reuters, он и несколько находившихся дома членов его семьи погибли.

Источник журналистов рассказал, что Дзейи был влиятельным бизнесменом в Курдистане, близким к власти региона. Он владел несколькими крупными компаниями: Empire и Falcon Group. Кроме того, ракетный удар потерпел здание высокопоставленного сотрудника курдской разведки, а также курдский разведывательный центр.

"Поздним вечером были использованы баллистические ракеты для уничтожения шпионских центров и собраний антииранских террористических групп в регионе", – говорится в заявлении иранской гвардии, в котором упоминается Моссад.

Иранское государственное информагентство IRNA со ссылкой на КСИР написало, что атаки баллистическими ракетами также подвергались "шпионским центрам и террористическим группам" в Сирии, в частности речь идет об ИГИЛ.

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